Παναθηναϊκός: Η δήλωση Βαλαντσιούνας που λέει πολλά…

Η δήλωση του Λιθουανού σέντερ που πήγε να δει τους τελικούς της Ζαλγκίρις με την Ρίτας

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας βρίσκεται για διακοπές στη Λιθουανία, καθώς εδώ και καιρό δεν έχει υποχρεώσεις στο NBA.

Μάλιστα, δεν έχασε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τους τελικούς του Λιθουανικού πρωταθλήματος, ανάμεσα στην Ζαλγκίρις και την Ρίτας.

Θυμίζουμε πως η Ζαλγκίρις κέρδισε με 3-2, σε μία εντυπωσιακή σειρά. Παναθηναϊκός: Η δήλωση Βαλαντσιούνας που λέει πολλά…

