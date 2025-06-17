Λογαριασμός
Μια νίκη από τον τίτλο οι Θάντερ με φοβερό δίδυμο Γουίλιαμς και SGA

Οι Θάντερ με φοβερό δίδυμο Γουίλιαμς και Γκίλτζους-Αλεξάντερ επικράτησαν 120-109 των Πέισερς και έκαναν το 3-2 στους τελικούς

NBA

Μόνο μια νίκη χωρίζει πλέον τους Θάντερ από το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ. Στο Game 5 που έγινε στην Οκλαχόμα επιβλήθηκαν 120-109 των Πέισερς και έκαναν το 3-2 στη σειρά, που μεταφέρεται πλέον τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Ιντιάνα.

Ο Τζέιλεν Γουίλιαμς έκανε ρεκόρ καριέρας στα playoffs με 40 πόντους έχοντας 14/25 σουτ μαζί με 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Δίπλα του, ο Σέι Γκίλτζους-Αλεξάντερ πρόσθεσε 31 πόντους με 13/14 βολές, 10 ασίστ αλλά και 4 τάπες.

Οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με διψήφια διαφορά από την πρώτη περίοδο, έφτασαν μέχρι και στο +18, αλλά είδαν τους Πέισερς να πλησιάζουν στο -4 στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, χωρίς όμως να ολοκληρώνουν την ανατροπή.

Για την ομάδα του Ρικ Καρλάιλ ο Πασκάλ Σιάκαμ είχε 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Τι Τζέι ΜακΚόνελ πρόσθεσε άλλους 18 πόντους από τον πάγκο. Υστέρησε, ωστόσο, ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον που έμεινε στους 4 πόντους χωρίς καλάθι (0/6 σουτ, 4/4 βολές) σε 34 λεπτά συμμετοχής.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-22, 59-45, 87-79, 120-109

Πηγή: sport-fm.gr

