Με το... δεξί ξεκίνησε τη φετινή του πορεία στο γρασίδι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας με δυσκολία του Λουτσιάνο Νταρντέρι στο πρώτο του ματς υπό τις οδηγίες του Γκόραν Ιβανίσεβιτς. Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε να παλέψει για περισσότερες από δύο ώρες, όμως στο τέλος βρήκε τις λύσεις και πήρε τη νίκη με 2-1 σετ (6-4, 3-6, 7-6(5), εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον 2ο γύρο του Terra Wortmann Open στο Χάλε.

Η αναμέτρηση δεν ήταν εύκολη, καθώς ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε και ιατρικό τάιμ άουτ με το σκορ στο 4-4 στο τρίτο σετ, όμως στο τέλος έδειξε χαρακτήρα και κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του μαχητικού Ιταλού. Αυτή ήταν η πρώτη του παρουσία στο γρασίδι για φέτος, αλλά και η πρεμιέρα της συνεργασίας του με τον θρυλικό Κροάτη προπονητή, με την οποία ελπίζει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα του!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, παίρνοντας προβάδισμα με 4-2 στο πρώτο σετ, έχοντας παράλληλα ευκαιρίες και για δεύτερο break. Αν και δεν τις αξιοποίησε, διατήρησε τον έλεγχο και πήρε το σετ χωρίς να απειληθεί σοβαρά στο σερβίς του.

Η συνέχεια, ωστόσο, αποδείχθηκε πολύ πιο απαιτητική. Στο δεύτερο σετ βρέθηκε γρήγορα πίσω με 3-0 και δεν κατάφερε να επιστρέψει ποτέ, καθώς δυσκολευόταν να απειλήσει στο σερβίς του αντιπάλου αντιμετωπίζοντας αρκετά προβλήματα τόσο στις δικές του επιστροφές, όσο και στου Νταρντιέρι.

Το τρίτο σετ ήταν πραγματικό τεστ αντοχής. Ο Τσιτσιπάς βρέθηκε να κινδυνεύει δύο φορές με διπλό break point, τόσο στο ξεκίνημα, όσο και στο 3-3, όμως έδειξε ψυχραιμία και κατάφερε να κρατήσει το σερβίς του. Μάλιστα, χρειάστηκε και ιατρικό τάιμ άουτ για ενοχλήσεις στη μέση, χωρίς όμως να επηρεαστεί σημαντικά.

Οδήγησε το ματς στο tie-break, όπου ήταν ξεκάθαρα ανώτερος. Πήρε προβάδισμα με 6-2 και έκλεισε την αναμέτρηση με το τέταρτο match point, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «16» του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σερούντολο-Μίκελσεν.

