Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης δίνει συνέχεια στη… βόμβα που έριξε ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ το βράδυ της Δευτέρας και επιβεβαιώνει πως είναι παρών για την ανέγερση της νέας Τούμπας.

Ο Έλληνας επιχειρηματίας και… βασιλιάς του χαλκού, γνωστός για τα θερμά συναισθήματά του για τον ΠΑΟΚ, αποφάσισε να χρηματοδοτήσει το έργο για ν’ αποκτήσει ο «δικέφαλος του βορρά» ένα υπερσύγχρονο «σπίτι» αντάξιο της ιστορίας του, λύνοντας μια και καλή το πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί.

Αναλυτικά η δήλωση:

«Είναι χαρά μου και τιμή μου να πραγματοποιήσω το κοινό μας όραμα για να αποκτήσει ο Π.Α.Ο.Κ το σπίτι που του αξίζει. Η νέα Τούμπα θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης με προδιαγραφές UEFA, αντάξιο της εκατονταετούς ιστορίας της ομάδας μας. Θα είναι το γήπεδο στο οποίο θα μεγαλουργήσει η ποδοσφαιρική ομάδα της Π.Α.Ε. και όλα τα τμήματα του Α.Σ..

Χάρις στην άψογη συνεργασία μας με τον Α.Σ. η υλοποίηση του έργου θα είναι τάχιστη. Το όνειρο των χιλιάδων φιλάθλων μας στη Ελλάδα και σ’ όλο τον κόσμο γίνεται τώρα πραγματικότητα.

Μια νέα εποχή ξεκινά για τον Π.Α.Ο.Κ. Μετά την εκφρασμένη, στην τελευταία Γ.Σ. της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ., αδυναμία υλοποιήσης της κατασκευής της νέας Τούμπας και μετά από την έκκληση του προέδρου του Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ., ο κ.Αριστοτέλης Μυστακίδης αποφάσισε να χρηματοδοτήσει με ίδια κεφάλαια την κατασκευή του νέου μας γηπέδου».

Πηγή: skai.gr

