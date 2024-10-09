Ο Βραζιλιάνος ήταν η ποιο ακριβή μεταγραφή του καλοκαιριού. Στον Παναθηναϊκό περιμένουν πολλά από αυτόν και για την ώρα ο 24χρονος δείχνει την κλάση του. Ακόμα και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που άργησε να πάρει μπρος, απέδειξε ότι ξέρει πολύ μπάλα. Μέχρι τώρα έχει πετύχει τέσσερα γκολ, έχει μοιράσει ασίστ και θέαμα.

