Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπειτα από 1 ώρα και 51 λεπτά αναμέτρησης με τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ και εν μέσω έντονου εκνευρισμού για τις αποφάσεις του διαιτητή, ηττήθηκε 2-0 σετ με 7-6(3) και 6-3.

Ο αποκλεισμός του κορυφαίου Έλληνα τενίστα που αποχαιρετά τη διοργάνωση που διεξάγεται στη Σανγκάη, ήρθε στη φάση των «16» από το Νο.4 της κατάταξης.

Ο Μεντβέντεφ μετά την επιτυχία του εις βάρος του Τσιτσιπά θα κοντραριστεί με τον Κάρλος Αλκαράθ στα προημιτελικά.

Εκνευρίστηκε με τον διαιτητή

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξέσπασε κατά του διαιτητή με αφορμή μια καθυστερημένη επανέναρξη με σερβίς.

«Γιατί μου φέρεστε έτσι τους τελευταίους μήνες; Μόνο εμένα τιμωρείτε ενώ όλοι αργούν στα σερβίς! Έχεις παίξει ποτέ στη ζωή σου τένις;» έλεγε ο Τσιτσιπάς στο διαιτητή ξεσπώντας εις βάρος του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.