Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπειτα από 1 ώρα και 51 λεπτά αναμέτρησης με τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ και εν μέσω έντονου εκνευρισμού για τις αποφάσεις του διαιτητή, ηττήθηκε 2-0 σετ με 7-6(3) και 6-3.
Ο αποκλεισμός του κορυφαίου Έλληνα τενίστα που αποχαιρετά τη διοργάνωση που διεξάγεται στη Σανγκάη, ήρθε στη φάση των «16» από το Νο.4 της κατάταξης.
Ο Μεντβέντεφ μετά την επιτυχία του εις βάρος του Τσιτσιπά θα κοντραριστεί με τον Κάρλος Αλκαράθ στα προημιτελικά.
Εκνευρίστηκε με τον διαιτητή
Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξέσπασε κατά του διαιτητή με αφορμή μια καθυστερημένη επανέναρξη με σερβίς.
«Γιατί μου φέρεστε έτσι τους τελευταίους μήνες; Μόνο εμένα τιμωρείτε ενώ όλοι αργούν στα σερβίς! Έχεις παίξει ποτέ στη ζωή σου τένις;» έλεγε ο Τσιτσιπάς στο διαιτητή ξεσπώντας εις βάρος του.
