Τον απολογισμό της χθεσινής επικράτησης του Παναθηναϊκού επί του Πανσερραϊκού, με 3-1 στο ΟΑΚΑ, έκανε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Αθανασίου.

«Ο Παναθηναϊκός έκανε το αυτονόητο, αυτό που είχε μεγάλη ανάγκη, πήρε το τρίποντο, με τον Πανσερραϊκό έπαιζε προς Θεού. Στο κομμάτι της ανάπτυξης, σε σχέση με τα τρία προηγούμενα παιχνίδια, υπήρξε μια πρόοδος. Δεν συγκρίνω την εικόνα του χθες με τον προπέρσινο Παναθηναϊκό, αλλά με τα τρία άλλα φετινά ματς στο πρωτάθλημα, αφήνοντας απέξω τον ΠΑΟΚ. Ο Αλόνσο άλλαξε κάποια πράγματα, έβαλε την μπάλα κάτω και είχε μια κυριαρχική εικόνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Με ηρεμία, υπομονή και στο τέλος δικαιώθηκε. Στα αρνητικά το αμυντικό τρανζίσιον και οι επιστροφές, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Σε γενικές γραμμές το πρόσημο είναι θετικό, αλλά από την άλλη όπως παραδέχτηκε και ο προπονητής, αυτός ο Παναθηναϊκός που βλέπουμε είναι πολύ μακριά από αυτό που θέλει», ήταν τα λόγια του.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού έκανε ειδική μνεία στο πάρα πολύ καλό παιχνίδι του Ουναΐ, καθώς όπως είπε έδωσε πράγματα σε άμυνα και επίθεση, ενώ χαρακτήρισε τον Τετέ ως τον πιο επιδραστικό παίκτη των «πράσινων» στο πρωτάθλημα.

Παράλληλα ο Αθανασίου αναρωτήθηκε τι είδαν Ευαγγέλου και Ζαμπάλας και πήραν πίσω το πεντακάθαρο πέναλτι του Γκουγκουσασβίλι στον Βαγιαννίδη, σε μια ακόμα εντός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, μετά από εκείνη της πρεμιέρας με τον Asteras Aktor.

Ακούστε το ηχητικό:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.