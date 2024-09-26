Τετέ και Πελίστρι: Καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το ντέρμπι με ΑΕΚ

Με τον Παναθηναϊκό να χρειάζεται νίκες σε μεγάλα παιχνίδια για να παραμείνει στη μάχη του πρωταθλήματος, ο Τετε και ο Πελίστρι μπορούν να αποδειχθούν οι παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά.

Και οι δύο είναι σε θέση να αξιοποιήσουν την ταχύτητα και τη δημιουργικότητά τους για να διασπάσουν την άμυνα της ΑΕΚ, ενώ η συνεργασία τους με τους επιθετικούς της ομάδας μπορεί να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες.

