Το μεγάλο ραντεβού της Εθνικής στην Αγγλία αύριο στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 6

Πέμπτη 21:45 …. Ώρα Εθνικής! Ώρα Ελλάδας! Η «γαλανόλευκη» ετοιμάζεται για το μεγάλο ραντεβού με την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 θα είναι εκεί!

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κόντρα στα τρία λιοντάρια για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Οι δύο ομάδες έχουν από δύο νίκες και είναι στην κορυφή του δεύτερου ομίλου.

Η πιο δύσκολη φετινή αποστολή της Εθνικής μας απέναντι στο Χάρι Κέιν και τη διάσημη παρέα του θα έχει τη σφραγίδα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Ο απεσταλμένος μας, Σωτήρης Ταμπάκος, θα σας μεταφέρει από νωρίς το κλίμα του αγώνα και τα τελευταία νέα και στις 21:45, πάμε… σέντρα στο μυθικό Γουέμπλεϊ.

Μετά τη λήξη του ματς ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και αργότερα οι γραμμές ανοίγουν για τους ακροατές.

Αγγλία – Ελλάδα. Την Πέμπτη (10/10) στις 21:45!

Το Λονδίνο παίρνει γαλανόλευκο χρώμα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 6 πιστός στην Εθνική ομάδα, σε μια ακόμα μεγάλη βραδιά…

