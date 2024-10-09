Συναρπαστικό πρωτάθλημα κακής ποιότητας και λεπτές ισορροπίες

Από μαθηματικής άποψης ο μεγάλος κερδισμένος της 7ης αγωνιστικής ήταν ο ΠΑΟΚ. Θα μου επιτρέψετε να γράψω όμως, πως αυτό το ξέσπασμα Λουτσέσκου, αφήνει πολλά ερωτηματικά και αβεβαιότητα, για πολλά πράγματα.

Ο Ρουμάνος νιώθει πως για πρώτη φορά ίσως σε μεγάλο βαθμό μπαίνουν άλλοι στα δικά του χωράφια. Μπορεί να είχε συνηθίσει να κάνει από τον προπονητή μέχρι και τον…εκπρόσωπο Τύπου σε προηγούμενες χρονιές, που η ομάδα είχε λιγότερο κόσμο γύρω της και πάνω από το κεφάλι της. Τώρα με την πίεση από το πρόστιμο της διοίκησης στους παίκτες, τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα που είχαν προηγηθεί και ένα κάκιστο παιχνίδι στη Λιβαδειά, τουλάχιστον πήρε τη νίκη έστω και στο φινάλε με τον Καμαρά. Μπορεί να πέρασε μπροστά, αλλά κανείς δεν γνωρίζει αν μετά από κοντά 12 μέρες θα υπάρχει η απαραίτητη ηρεμία για να πάει να παίξει στην OPAP Arena. Αλλά και τι θα γίνει αν φύγει ηττημένος από την έδρα της ΑΕΚ και τι αντίκτυπο θα έχει στον οργανισμό για τη συνέχεια. Το πρόστιμο της διοίκησης για το ματς με τη Στεάουα πάντως αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου, γιατί πίσω στο καλοκαίρι και στους πιο πρόσφατους μήνες, υπάρχουν και άλλα.

Στην ΑΕΚ δεν λένε να πάνε με ησυχία σε μια διακοπή. Ασφαλώς επικρατεί μεγάλη ανησυχία για τη διαιτησία, όπως εκφράστηκε σε κόσμιο επίπεδο απ’ όσο μπορώ να ξέρω και στην επίσκεψη του ισχυρού της άνδρα στον πρόεδρο της ΕΠΟ.

Από εκεί και μετά πέρα από τα σοβαρά παράπονα για τη διαιτησία, ο Ηλιόπουλος ξέρει πως έχει και μια μεταγραφική περίοδο, τον χειμώνα, οπου η Ένωση θα πρέπει να διορθώσει παλιές αμαρτίες και να κάνει ποιοτικές μεταγραφές, σε θέσεις που χρειάζεται όχι τώρα, αλλά τουλάχιστον 1 με 1.5 χρόνο. Η πρόσληψη του Ριμπάλτα σίγουρα μπορεί να δώσει μεγάλη ώθηση σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και μετά στο αγωνιστικό, παραμένει το πρόβλημα της περιορισμένης ευστοχίας της Ένωσης, γεγονός που της δυσκολεύει την ζωή, πολλά ατού είναι εκτός μάχης ή εκτός φόρμας, το παιχνίδι της πάει περισσότερο σε ατομικές εξάρσεις, ειδικά από την στιγμή που δεν βρίσκει τρόπο διάσπασης στα ματς με τους μικρούς. Το εντός έδρας ματς με τον ΠΑΟΚ της δίνει την ευκαιρία να περάσει μπροστά, πλην όμως θα πρέπει να διορθώσει το πρόβλημα στα παιχνίδια που είναι υποχρεωμένη να πάρει το τρίποντο και ήδη αυτά της έχουν κοστίσει επτά βαθμούς.

Στον Ολυμπιακό τα πάντα κινούνται στον αστερισμό των μικρών από τη στιγμή που ο Μεντιλίμπαρ ξεπέρασε τα δύο αρνητικά αποτελέσματα με Παναιτωλικό και Άρη, έφερε και την πρώτη νίκη στην League Phase του Europa.

Με τον Παναθηναϊκό ο Ολυμπιακός είχε σοβαρά θέματα και αμυντικά στο πρώτο μέρος. Στα αρνητικά κάτι που έχω αποτυπώσει είναι σίγουρα η πιο περιορισμένη δυναμική των «ερυθρολεύκων» στις στημένες μπάλες σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Επιπλέον οι «ερυθρόλευκοι» εξακολουθούν να έχουν πρόβλημα στο κομμάτι της δημιουργίας, τόσο από τον άξονα όσο και από τα άκρα. Ο Ολιβέιρα ακόμα δεν έχει προσφέρει το παραμικρό, ενώ και από τους ακραίους ο πιο παραγωγικός είναι ο Ρόντινει μετά την προώθηση του σαν εξτρέμ. Βέβαια στον Ολυμπιακό υπάρχει μια σχετική ηρεμία στο μεσοαμυντικό κομμάτι και με την πίεση, με αποτέλεσμα σε ανοικτά ματς όπως ήταν το ντέρμπι ή με την Μπράγκα, να έχει γρήγορο τρανζίσιον και ευτυχώς γι’ αυτόν τον Ελ Κααμπί σε διάστημα που δείχνει ν’ ανεβαίνει. Η σταδιακή μονιμοποίηση του Μουζακίτη είναι απόλυτα δίκαιη και θεωρώ πως είναι θέμα χρόνου και για τον Κωστούλα, που κάνει πολλές δουλειές με το πρεσάρισμα, αλλά δεν έχει σκοράρει ως τώρα, μόλις το πράξει να πάει άλλη ώθηση.

Ο Παναθηναϊκός που έχει και αυτό με τα δίκια του με τη διαιτησία όχι μόνο στο ντέρμπι, δεν μπορεί να σταθεί εκεί γιατί έχει σοβαρά προβλήματα αγωνιστικά να λύσει, αλλά και πρακτικά καθώς ενώ βρισκόμαστε προς τη συμπλήρωση του πρώτου δεκαημέρου του Οκτωβρίου, δεν μπορεί κανείς ακόμα να αποκωδικοποιήσει τον τρόπο παιχνιδιού του Αλόνσο. Ο Παναθηναϊκός παρά το γεγονός πως στο ντέρμπι αιωνίων ειδικά στο πρώτο μέρος ήταν καλύτερος, δεν μπόρεσε να το εξαργυρώσει όχι μόνον με γκολ, αλλά και με ουσιαστικές φάσεις από ροή παιχνιδιού.

Επιπλέον εξακολουθεί στο μεσοεπιθτικό κομμάτι να λείπει κάτι. Υπάρχει γκρίνια και δικαιολογημένη για τον Μπακασέτα, κατά κάποιον τρόπο, αλλά κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει, πως ο παίκτης δεν είναι οκτάρι και πως η όποια χρησιμότητα υπάρχει όταν κινείται σαν τον περιφερειακό επιθετικό. Γενικά η παραγωγική σύνδεση των γραμμών με τις αποστάσεις που υπάρχουν εξελίσσεται προβληματική. Έχει μια δύσκολη δοκιμασία όταν επιστρέψει και καλείται να βγάλει τον ταξίδι στην Κρήτη με τρίποντο όταν θα επιστρέψουμε από τις Εθνικές ομάδες. Αν υποστεί νέες απώλειες, τότε το μεθεπόμενο ματς με τον Άρη θα λάβει χαρακτήρα, ενός παιχνιδιού, από πολύ νωρίς στη σεζόν, που να μην υπάρχει επιστροφή αν δεν έρθει η νίκη.

Για τον Άρη κάθε μέρα που τον βρίσκει κοντά στην κορυφή, αποτελεί άλλο ένα τονωτικό για την αυτοπεποίθησή του. Αποτελεί την ομάδα που έχει κλέψεις τις εντυπώσεις, είχε το μομέντουμ τώρα που διακόπηκε το πρωτάθλημα με τρεις απανωτές νίκες, τις δύο στα ντέρμπι με ΟΣΦΠ εντός και με τον ΠΑΟΚ εκτός.

Το ματς με τη Λαμία, το περιμέναμε ως ένα πρώτο «πρέπει» για να μην χύσει την καρδάρα με το γάλα, και καθάρισε το παιχνίδι με συνοπτικές διαδικασίες. Αν και με την Athens Kallithea, καταφέρει να κερδίσει θα έχει δώσει μιας πρώτης τάξεως απάντηση, για το αν το φετινό του ρόστερ μπορεί να σηκώσει το βάρος, μιας ομάδας που διεκδικεί τετράδα και μετά θα πάει πολύ ελεύθερος και με πολλά όπλα σε εξαιρετική φόρμα για μια μάχη στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό, που μπορεί να το φτιάξει πολύ τη χρονιά. Ως ποδόσφαιρο είναι ο μοναδικός που δείχνει να ξέρει τι ζητάει μέσα στο γήπεδο και πάνω απ’ όλα να το παίρνει, έχει σκληρύνει και έχει πάγκο. Φσσικά έχει και τον πιο hot αυτή τη στιγμή επιθετικό στο πρωτάθλημα, με τον οποίο τα βρήκε προφορικά για νέο συμβόλαιο.

Ως ευρύτερο συμπέρασμα και εικόνα πάντως για τις επτά πρώτες αγωνιστικές, σίγουρα θα βάλει κανείς στην εξίσωση ΟΦΗ και Παναιτωλικό που δικαιούνται να κοιτούν ψηλά. Από άποψη θεάματος πάντως το θέαμα στα περισσότερα ματς ειδικά των μεγάλων είναι απογοητευτικό, άρα μιλάμε για ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα μεν, με χαμηλή ποιότητα δε.

