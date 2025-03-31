Άρης για μεταγραφικά σενάρια: Δεν πωλείται ο Μεντίλ

Η ιστοσελίδα «africafoot.com» αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός έχει εντυπωσιαστεί από τον Χαμζά Μεντίλ μετά το παιχνίδι του Φεβρουαρίου στo «Βικελίδης», όταν οι «κίτρινοι» επιβλήθηκαν 2-0 της ομάδας του Ρουί Βιτόρια.

Μάλιστα, το εν λόγω Μέσο σχολιάζει πως πραγματοποιήθηκαν και δυο επαφές του «τριφυλλιού» με τους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή του Άρη, αλλά το συγκεκριμένο σενάριο για τον Μαροκινό φουλ μπακ και το «τριφύλλι» δεν πρόλαβε να πάρει διαστάσεις μετά και το ξεκαθάρισμα από τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Όπως ξεκαθαρίστηκε, «δεν υπάρχει πρόθεσης πώλησής του, είναι από τους πιο κομβικούς παίκτες της ομάδας πάνω στους οποίους θα στηθεί η ομάδα της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου».

