Euroleague: Άνοιξε η ψηφοφορία για την καλύτερη πεντάδα και τον… Ναν

Η κανονική περίοδος της Euroleague πλησιάζει στο τέλος της και τα σενάρια για την κατάταξη των ομάδων παραμένουν ανοιχτά.

Aπό σήμερα (31/3), οι φίλοι της διοργάνωσης έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν για την καλύτερη πεντάδα της σεζόν, με τη διαδικασία να συνεχίζεται μέχρι τις 14 Απριλίου.

Οι ψήφοι των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων θα έχουν βαρύτητα 35%, ενώ αυτές των δημοσιογράφων θα αποτελούν το 20%. Η συμμετοχή του φιλάθλου κοινού θα υπολογιστεί στο 10% του συνολικού αποτελέσματος.

Πηγή: skai.gr

