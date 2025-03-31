Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ από την ανατροπή στη Φιλαδέλφεια

Ο ΠΑΟΚ έβαλε φωτιά στη μάχη για τη 2η θέση του πρωταθλήματος, επιστρέφοντας από το 2-0 απέναντι στην ΑΕΚ και φεύγοντας με ένα τεράστιο διπλό από τη Νέα Φιλαδέλφεια με σκορ 3-2! Ο «δικέφαλος του Βορρά» είναι, πλέον, στο -4 από την Ένωση, αλλά και στον πόντο από τον 3ο Παναθηναϊκό και ενώ την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται τον σίγουρο πια πρωταθλητή Ολυμπιακό και οι δύο αθηναϊκές ομάδες κοντράρονται στο ΟΑΚΑ.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μία ημέρα μετά τον θρίαμβο στην OPAP Arena, δημοσίευσε την παρακάμερα της αναμέτρησης, με τον πάγκο του Δικεφάλου να ξεσπά στις στιγμές, όπου η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ισοφάρισε σε 2-2 και προηγήθηκε με 2-3.

Είναι πραγματικά φοβερό, ωστόσο, το στιγμιότυπο, με την αντίδραση του Τόμας Κεντζιόρα στο γκολ του Δημήτρη Πέλκα.

