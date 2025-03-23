Τεντόγλου: «Ήμουν άρρωστος 10 ημέρες, έπεσε η δύναμή μου, ζαλιζόμουν»

O Μίλτος Τεντόγλου δεν τα κατάφερε στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου της Ναντζίνγκ, τερματίζοντας 5ος και έμεινε εκτός του βάθρου των μεταλλίων.



Μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ μετά τον τελικό, ο Έλληνας πρωταθλητής είπε ότι δεν πρέπει ο κόσμος να σταματήσει να πιστεύει σε αυτόν και δήλωσε πως θα είναι έτοιμος για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου.



Αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα, όντας άρρωστος για 10 ημέρες, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να πέσει η δύναμή του, να ζαλίζεται και να… ψάχνει τα πατήματά του.



Σημείωσε πως εφόσον είχε συμμετάσχει σε προηγούμενη διοργάνωση, σήμερα ενδεχομένως να ξεκινούσε από το πρώτο του άλμα από τα 8.40.



«Ένιωθα καλά, θα μπορούσε να γράψω καλή επίδοση, δεν πήδηξαν πολύ οι άλλοι, αλλά έχασε το τελευταίο άλμα. Ήταν για 8.50, αλλά έχασα το πάτημα για έναν πόντο και η προσγείωση δεν ήταν καλή. Ήμουν 10 ημέρες άρρωστος, έπεσε η δύναμή μου, δεν είχα κάνει πολλές προπονήσεις, ζαλιζόμουν. Το πάλευα όμως, αλλά δεν ήταν για να γίνει», είπε αρχικά.

«Άμα δεν αρρώσταινα και πήγαινα στο Ευρωπαϊκό, αν έκανα 8.15 στο ευρωπαϊκό για παράδειγμα, ξέρεις μετά όταν έρθεις εδώ τι θα κάνεις, τώρα πήγα ενάμιση παπούτσι πίσω, προσπαθούσα να βρω τη φόρα μου, ήξερα ότι ήθελα χώρο, αλλά δεν ήξερα πόσο. Προσπαθούσα να το βρω εδώ γιατί δεν είναι κάτι που κάνουμε στις προπονήσεις, αν έκανα έναν αγώνα πριν, τώρα θα το έβρισκα και στο πρώτο άλμα θα έκανα 8.40», συνέχισε.

Ερωτηθείς για τη σκληρή επιφάνεια του γηπέδου και αν είναι καλύτερα σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου σημείωσε πως «αυτά τα στάδια, τα σούπερ σκληρά, είναι για μεγάλες επιδόσεις αν είσαι έτοιμος. Αν δεν είσαι, δεν πάει μία. Είχε καλό μέσο όρο ο αγώνας, αλλά δεν ήταν μεγάλες οι επιδόσεις γι’ αυτό το στάδιο, κάποιος που είναι έτοιμος εδώ πηδάει 8.50 σίγουρα».



Για το ότι τσέκαρε την βαλβίδα πριν ξεκινήσει ο τελικός απάντησε: «Αυτή η βαλβίδα είναι από αυτές που δεν γλιστράνε, ήθελα να είμαι σίγουρος για να μη φοβηθώ να κάνω άκυρο. Στις άλλες αν πατήσεις γλιστράς, αν κάνεις άκυρο. Είναι τα πρώτα άκυρα που κάνω φέτος, τα άλλα άκυρα τα έβγαζα εγώ επίτηδες».



Για τους αντιπάλους του: «Περίμενα να πηδήξουν καλύτερα. Τους χειροκροτούσα γιατί ο αγώνας πήγαινε σε καλό, επίπεδο τόσα άτομα 8,20 είχε καιρό να γίνει».



Τέλος για τη συνέχεια της σεζόν τόνισε: «Στον ανοικτό θα είμαι έτοιμος. Ξέρω ότι πρέπει να βρω μία καλή συνθήκη στον ανοικτό για να κάνω πανελλήνιο ρεκόρ. Είμαστε σε καλό δρόμο. Μην σταματάτε να πιστεύετε σε μένα».

