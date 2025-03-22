Πανιώνιος-Ολυμπιακός

Διατήρησε τα σκήπτρα του ο Ολυμπιακός, κέρδισε το χειροκρότημα ο Πανιώνιος! Σε έναν συγκλονιστικό τελικό στο κλειστό της Κοζάνης, οι δυο ομάδες διαφήμισαν το βόλεϊ, όμως οι ψυχωμένες και πιο έμπειρες «ερυθρόλευκες» έφεραν τούμπα το ματς από το εις βάρος τους 2-1 και κατέκτησαν στο tie break το 11ο Κύπελλο της ιστορίας τους!



Τρομερές εναλλαγές στο σκορ σε ολόκληρη τη διάρκεια του ματς, μεγάλη άτυχη του τελικού η Μελίνα Εμμανουηλίδου η οποία στα μέσα του 4ου σετ τραυματίστηκε και αποχώρησε δακρυσμένη από το τάραφλεξ.

Παρά το γρήγορο 2-0 του Πανιωνίου στην εκκίνηση του δευτέρου σετ, ο Ολυμπιακός έβγαλε άμεσα αντίδραση και με ένα επί μέρους 5-0 βρέθηκε για πρώτη φορά στο ματς στο +3 (5-2) και ανάγκασε σε τάιμ άουτ τον Λορέντσο Μιτσέλι. Οι «ερυθρόλευκες» βρήκαν ρυθμό επιθετικά και σε συνδυασμό με την έλλειψη ψυχραιμίας από πλευράς Πανιωνίου και σωρεία λαθών βρέθηκαν στο +8 (18-10) διαφορά που τις έκανε φαβορί για την ισοφάριση. Ο Ντράγκαν Νέσιτς προχώρησε σε... αποθήκευση δυνάμεων κάνοντας ροτέισον, όμως ο Πανιώνιος ροκάνισε τη διαφορά στους πέντε χωρίς να απειλήσει περαιτέρω την ομάδα του Λορέντσο Μιτσέλι η οποία έφερε τον τελικό στα ίσα μετά το 25-16.



Στην απόλυτη ισορροπία κύλησε αρχικά το 3ο σετ με τις δυο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ και να πηγαίνουν πόντο-πόντο για αρκετή ώρα. Ο Πανιώνιος ωστόσο έβρισκε πολλές απαντήσεις στο άμεσο παιχνίδι του Ολυμπιακού και με πρωταγωνίστρια την Καθάριου, αλλά και κομβικές τις Μπούσα, Νομικού και Άτκινσον άνοιξε τη διαφορά και βρέθηκε σε κρίσιμο σημείο στο +7. Από τη μια για τον Ολυμπιακό η Κούμπουρα ήταν άστοχη σε αρκετές περιπτώσεις, ενώ για τον Πανιώνιο η υποδοχή, βοήθησε στο να φτάσει σε απόσταση ασφαλείας και εν τέλει στην κατάληψη του τρίτου σετ για το 2-1 (25-15).



Ο Ολυμπιακός τα είχε βρει σκούρα απέναντι στον διψασμένο και άκρως αποτελεσματικό Πανιώνιο, όμως η Νίζετιχ και η είσοδος της Λαμπρούση τον κρατούσαν κοντά στο σκορ και στα γρήγορα «σβησίματα» των μεγάλων διαφορών. Μάλιστα στην κρισιμότερη στιγμή ο Ολυμπιακός κατάφερε να βρει προβάδισμα, αλλά και σημαντική διαφορά για το 18-14. Παρά την προσπάθεια του Πανιωνίου ο Ολυμπιακός ήταν πιο ψύχραιμος και διατήρησε το προβάδισμα το οποίο του έδωσε το σετ με 25-18 και το δικαίωμα να διεκδικήσει τον τίτλο στο τάι μπρέικ.



Το θρίλερ συνεχίστηκε και στο tie break με τον Ολυμπιακό να βλέπει τον Πανιώνιο να μην τα παρατάει ποτέ και να παραμένει συνεχώς κοντά στο σκορ. Η Κούμπουρα και η Νίζετιχ είχαν ως μοναδική αντίπαλο την Μπούσα η οποία τραβούσε το... κουπί για την ομάδα της Νέας Σμύρνης με τον Ολυμπιακό σε κρίσιμο σημείο να βρίσκεται στο +2. Όμως η ομάδα του Νέσιτς ήταν ψύχραιμη και βρήκε τον δρόμο για την ισοφάριση! Όμως ένα κακό σερβίς και ένα μπλοκ άουτ έφεραν και πάλι τις «ερυθρόλευκες» σε ρόλο οδηγού (12-10) με τον Νέσιτς να καλεί τάιμ άουτ. Στην επιστροφή η κλάση της Κούμπουρα μίλησε και ο Ολυμπιακός παρά την προσπάθεια του Πανιωνίου πήρε το tie break (15-12) και κατέκτησε το τρόπαιο!





Τα σετ: 2-3 (25-17, 16-25, 25-15, 18-25, 12-15)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.