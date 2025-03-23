Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Ο στόχος για την επιστροφή του Λεσόρ

Σύμφωνα με την εκπομπή "Magic Euroleague" o στόχος του Παναθηναϊκού είναι να επιστρέψει ο Ματίας Λεσόρ κατά την διάρκεια των playoffs

Paopantou

Ένα από τα κύρια ζητήματα που απασχολεί τους φίλους του Παναθηναϊκού είναι το πότε θα επιστρέψει ο Ματίας Λεσόρ στις προπονήσεις αλλά και στους αγώνες του “τριφυλλιού”. Στην εκπομπή “Magic Euroleague” ειπώθηκαν πολλά και ένα από αυτά είναι η επιστροφή του Γάλλου σέντερ. Παναθηναϊκός: Ο στόχος για την επιστροφή του Λεσόρ

Δείτε αναλυτικά όλα όσα είπαν στο paopantou.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
