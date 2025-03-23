Συμβαίνει και στους κορυφαίους… Μετά από χρόνια κυριαρχίας σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, ο Μίλτος Τεντόγλου δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου της Ναντζίνγκ, μετά και τα δύο back-to-back χρυσά που είχε πάρει στα προηγούμενα Παγκόσμια Κλειστού Στίβου του 2022 και 2024.

Ο Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής και χρυσός ολυμπιονίκης έμεινε στην πέμπτη θέση με καλύτερο άλμα στα 8,14μ., που έκανε στην τέταρτή του προσπάθεια.

Ο αθλητής από τα Γρεβενά είχε πηδήξει 7,81μ. και 7,91μ. στα δύο πρώτα του άλματα πατώντας αρκετά μακριά από την βαλβίδα, ενώ στο τρίτο ήταν άκυρος. Έτσι βρέθηκε στην τέταρτη προσπάθειά του υποχρεωμένος να βγάλει μεγάλο άλμα για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο υπόλοιπο του αγώνα.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.