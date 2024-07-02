Χαλαρά στον δεύτερο γύρο του φετινού Γουίμπλεντον ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο 25χρονος Έλληνας σταρ νίκησε άνετα 3-0 σετ 7-6(5), 6-4, 7-5 τον Τάρο Ντάνιελ στον πρώτο του αγώνα στο βρετανικό Grand Slam τένις και προκρίθηκε σε δύο ώρες στον επόμενο γύρο, όπου πλέον περιμένει έναν εκ των Ρουσουβουόρι ή ΜακΝτόναλντ την Πέμπτη.

Ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 3-1 break, όμως το κακό service game έφερε το 4-3 για τον Ιάπωνα κι έστειλε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ. Ο Τσιτσιπάς εκεί εκμεταλλεύτηκε το τέταρτο σετ πόιντ του κι έκανε το 1-0.

Ο Τσιτσιπάς έφτασε το 2-1 στο δεύτερο σετ και, μετά από ένα χαμένο σετ πόιντ στο 5-3, έσωσε και τρία μπρέικ πόιντ του Ντάνιελ για να γράψει το 2-0 σετ.

Ο Ντάνιελ προηγήθηκε 3-2 και 4-3 στο τρίτο σετ. Στο 5-5, ο Τσιτσιπάς έκανε το γκέιμ και με το σερβίς του έφτασε στο 3-0 σετ.

