Ενίσχυση στον «άσσο» για την ΑΕΚ. Οι «κιτρινόμαυροι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ενεργοποιώντας τη συμφωνία τους με τον Ιταλό τερματοφύλακα.

Ο 32χρονος πορτιέρε αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος τον είχε βάλει στον «πάγο» από τον περασμένο Ιανουάριο καθώς δεν ανανέωνε το συμβόλαιό του. Πλέον, ο Μπρινιόλι αλλάζει «στρατόπεδο», αφού θα αγωνίζεται για την επόμενη τριετία με τη φανέλα της Ένωσης.

Ο Ιταλός αποτελεί τον έναν από τους δύο τερματοφύλακες που θα αποκτήσει στη μεταγραφική περίοδο η ΑΕΚ, πιέζοντας παράλληλα για τον Θωμά Στρακόσα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

H ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει τη συμφωνία για την απόκτηση του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Ο Ιταλός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας ως ελεύθερος, μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι γεννήθηκε στις 19 Αυγούστου του 1991. Έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Γιουβέντους, Σαμπντόρια, Λεγανιές, Παλέρμο, Έμπολι και Παναθηναϊκό.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ΑΕΚ, στο aekfc.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την ΑΕΚ. Ανοίγει ένα νέο σπουδαίο κεφάλαιο στην καριέρα μου.

Ευχαριστώ τον νέο μου προπονητή και τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη τους κι ανυπομονώ να αρχίσω την δουλειά για την νέα σεζόν. Έχω όπως και η ομάδα συνολικά, τους υψηλότερους δυνατούς στόχους και φιλοδοξίες και είμαι σίγουρος πως όλοι μαζί θα πετύχουμε».

