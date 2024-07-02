Η Βουλγάρα Σίλβια Ράσκοβα σημείωσε νέο εθνικό ρεκόρ γυναικών στην ελεύθερη κατάδυση φτάνοντας σε βάθος 60 μέτρων στην κατηγορία FIM (ελεύθερη βύθιση) κατά τη διάρκεια μίας διοργάνωσης στη Λάρνακα της Κύπρου, στις 2 Ιουνίου. Σε αποκλειστική της συνέντευξη στο Βουλγαρικό Πρακτορείο Ειδήσεων (BTA), αποκάλυψε πως ερωτεύτηκε την ελεύθερη κατάδυση, μίλησε για τις λανθασμένες αντιλήψεις που επικρατούν για το άθλημα, τις συνθήκες που επικρατούν για την άσκησή του στη Βουλγαρία και τους τρόπους που μπορεί να φανεί το άθλημα χρήσιμο στην καθημερινή ζωή.

Μετά από μόλις δύο αγώνες ελεύθερης κατάδυσης σε βάθος τους τελευταίους 9 μήνες, η Ράσκοβα κατέχει εθνικά ρεκόρ σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες (FIM, CWTB και CWT). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η κατάδυση ήταν σε μεγάλο βαθμό η ίδια της η ζωή, καθώς εκτός από την καθημερινή εκπαίδευση, είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στην πρώτη σχολή ελεύθερης κατάδυσης της χώρας.

Ως μοναχοπαίδι ενός πατέρα που ψάρευε με καμάκι, η αγάπη της για τις καταδύσεις και το νερό ήταν αναπόφευκτη. «Ήταν αδύνατο να μην ασχοληθώ με τα χόμπι του», είπε και πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Ο πατέρας μου με έβαλε στο νερό πριν προλάβω να περπατήσω. Στην πραγματικότητα μπήκα... κάτω από το νερό, κάτι το οποίο τρόμαζε τη μητέρα μου. Στα 14 μου, ήδη βούταγα σε βάθος 8-9 μέτρων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.