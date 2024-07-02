18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο και κυριαρχώντας μετά το πρώτο τέταρτο του αγώνα, η Ολλανδία επικράτησε 3-0 της Ρουμανίας και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Euro 2024. Εκεί, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκριθεί από το Αυστρία-Τουρκία.

Πρώτη φορά μετά το 2008 που προκρίνεται στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος η Ολλανδία. Ένα εξαιρετικό πρώτο τέταρτο, στο οποίο δεν κατάφερε να μετουσιώσει σε γκολ τις ευκαιρίες της για τη Ρουμανία και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση.

Δύο γκολ ο Μάλεν και ένα ο Χάκπο (συν μία ασίστ) για την ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν, η οποία βρίσκεται στην «καλή» μεριά του ταμπλό και έχει μπροστά της μια ιστορική ευκαιρία για να φτάσει ως τα ημιτελικά ή ακόμα και ως τον τελικό!

Το ματς

Δυνατά μπήκε η Ρουμανία στο παιχνίδι, πίεζε και είχε κατασκηνώσει γύρω από τα καρέ της Ολλανδίας. Μόλις στο 2΄ οι τυπικά γηπεδούχοι είχαν μια ευκαιρία, με τον Ρ. Μάριν να κάνει τη σέντρα, αλλά ο Ντε Βράι τελευταία στιγμή έκοψε την προσπάθειά του. Οι Ρουμάνοι συνέχιζαν με τον ίδιο ρυθμό έχοντας απανωτές ευκαιρίες στο 14’ και στο 15’. Αρχικά, ο Ντράγκους βγήκε σε θέση τετ-α-τετ αλλά υπό την πίεση του Φαν Ντάικ δεν μπόρεσε να κάνει τελική. Στη συνέχεια, ο Μαν συνέκλινε προς τα μέσα και έκανε το σουτ, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ.

Οι Ολλανδοί άρχισαν μετά το τέταρτο να παίρνουν μέτρα και επί της ουσίας στην πρώτη τους φάση βρήκαν το γκολ, σκοράροντας στο 20ό λεπτό. Συγκεκριμένα, ο Χάκπο μετά από ωραία ατομική ενέργεια, έκλεισε προς τα μέσα, έκανε το σουτ και νίκησε τον Νίτσα ο οποίος δεν είχε καλή αντίδραση, για το 1-0! Από εκεί και πέρα η ομάδα του Κούμαν πίεζε συνεχώς την αντίπαλη εστία, δημιουργώντας απανωτές ευκαιρίες αλλά τα χαλούσε διαρκώς είτε στην τελική πάσα είτε στην τελική προσπάθεια. Κάπως έτσι, το ημίχρονο έληξε με το σκορ στο 1-0 για τους «οράνιε».

Η Ολλανδία μπήκε καλύτερα στο δεύτερο μέρος και είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Πήγαινε το ματς εκεί που ήθελε, με τους Ρουμάνους να παίζουν κυρίως στις αντεπιθέσεις αλλά να μην είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Στο 54’ οι Ολλανδοί είχαν μια μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, με Μάλεν και Ντεπάι να μην μπορούν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα από πλεονεκτική θέση και τελικά να μπλοκάρει ο Νίτσα.

Στο 63ο λεπτό ο Χάκπο έγραψε το 2-0 με προβολή, ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε για οφσάιντ. Ο ρυθμός ήταν πολύ καλός στη συνέχεια και η Ολλανδία πίεζε διαρκώς, με τη Ρουμανία να μην μπορεί να κρατήσει καν μπάλα στα πόδια της για να παγώσει τον ρυθμό.

Στο 83’ η ομάδα του Κούμαν βρήκε το δεύτερο γκολ, όταν ο Χάκπο με τρομερό τρόπο πέρασε πάνω στην γραμμή τον Ντράγκουσιν και κράτησε εντός γηπέδου την μπάλα πριν βγει άουτ, γύρισε στον Μάλεν και αυτός εξ επαφής σκόραρε επί της ουσίας σε κενή εστία για το 2-0. Το κερασάκι στην τούρτα το έβαλε ο Μάλεν στο 90+3’ ο οποίος μετά από πολύ ωραία ατομική ενέργεια έκανε το σουτ και διαμόρφωσε το τελικό 3-0!

MVP: Ο Μάλεν έβαλε δύο γκολ, αλλά ο Χάκπο έκανε άνω-κάτω την αντίπαλη άμυνα. Σκοράρει για το 1-0, ενώ περνάει με τρομερή προσπάθεια τον Ντράγκουσιν και σερβίρει το 2-0 στον Μάλεν για να τελειώσει το παιχνίδι. Κάνει εξαιρετικό Euro ο παίκτης της Λίβερπουλ και των «οράνιε».

