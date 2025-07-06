Ο Κάρεν Χατσάνοφ, Νο20 στον κόσμο, έγινε ο πρώτος που προκρίθηκε στα προημιτελικά του φετινού Wimbledon, βάζοντας τέλος στο σερί του Πολωνού Καμίλ Μάιχρζακ (109ος).

Τρία χρόνια μετά τον πρώτο του προημιτελικό στο γρασίδι του All England Club, ο Χατσάνοφ κέρδισε με 6-4, 6-2, 6-3 τον νικητή του Γάλλου Αρτούρ Ρίντερκνεχ.

Ο Μάιχρζακ, ο οποίος είχε ήδη ηττηθεί στους τρεις προηγούμενους αγώνες του με τον Ρώσο, έπαιζε τον πρώτο του αγώνα στους «16» Grand Slam σε ηλικία 29 ετών.

Ο Χατσάνοφ θα αντιμετωπίσει το νικητή του αγώνα μεταξύ του Αμερικανού Τέιλορ Φριτς και του Αυστραλού Τζόρνταν Τόμπσον στα προημιτελικά.

Στους υπόλοιπους αγώνες της ημέρας για τη φάση των «16» στους άνδρες, ο Βρετανός Κάμερον Νόρι θα αντιμετωπίσει τον Χιλιανό Νικολά Ζάρι και ο δύο φορές κάτοχος του τίτλου Κάρλος Αλκαράθ τον Ρώσο Αντρέι Ρούμπλεφ.

