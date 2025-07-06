Παναθηναϊκός: Το 4-2-3-1 πρόβα για Ρέιντζερς και το προβάδισμα ενδεκάδας

Λιγότερες από 20 μέρες έμειναν, μέχρι ο Παναθηναϊκός να αντιμετωπίσει την Ρέιντζερς, για τον 2ο προκριματικό του Champions League.
Το ”Τριφύλλι” έχει δώσει τα πρώτα του δύο φιλικά. Από αυτά μπορούμε να βγάλουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα.
Ο Ντραγκόφσκι υπολογίζεται ως ο πρώτος τερματοφύλακας για τον Βιτόρια.
Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.