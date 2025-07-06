Παναθηναϊκός: Το 4-2-3-1 πρόβα για Ρέιντζερς και το προβάδισμα ενδεκάδας

Λιγότερες από 20 μέρες έμειναν, μέχρι ο Παναθηναϊκός να αντιμετωπίσει την Ρέιντζερς, για τον 2ο προκριματικό του Champions League.

Το ”Τριφύλλι” έχει δώσει τα πρώτα του δύο φιλικά. Από αυτά μπορούμε να βγάλουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα.

Ο Ντραγκόφσκι υπολογίζεται ως ο πρώτος τερματοφύλακας για τον Βιτόρια.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.