Εσιέν: «Χαρούμενος που είδα ξανά τον Παναθηναϊκό και που ανεβαίνει επίπεδο - Ώρα να φτάσει εκεί που αξίζει»

Ο Μίκαελ Εσιέν, που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2015-16, είναι πλέον μέλος του τεχνικού επιτελείου της Νόρτζελαντ και βρίσκεται στην Αυστρία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομάδας του.

Μάλιστα, με αφορμή το φιλικό μεταξύ των δύο ομάδων, ο Γκανέζος χαφ είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και πάλι με μέλη της πρώην ομάδας του.

Σε δηλώσεις που έκανε, ο Εσιέν εξέφρασε τα συναισθήματά του για την... επανασύνδεσή του με τον Παναθηναϊκό, ενώ διατύπωσε την άποψή του για την ομάδα των «πράσινων».

Αναλυτικά όσα είπε:

-Για την επανασύνδεσή του με τον Παναθηναϊκό:

«Είναι πολύ ωραίο που είδα μετά από τόσα χρόνια κάποια πρόσωπα στον Παναθηναϊκό που γνωρίζω καλά και χάρηκα πολύ που είδα κι εσάς (σ.σ. δημοσιογράφους). Η ομάδα μου έπαιξε με έναν πολύ καλό αντίπαλο, που μας... τέντωσε πολύ μέσα στο γήπεδο.

Σε αυτά τα παιχνίδια δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα, αλλά το να βγάζεις στο γήπεδο κάποια πράγματα που δουλεύεις στις προπονήσεις. Και οι δύο ομάδες έπαιξαν καλά, δούλεψαν πολύ σκληρά στο παιχνίδι και δείχνουν πως είναι σε πολύ καλό επίπεδο».

-Για το πώς είδε τον Παναθηναϊκό, δέκα χρόνια μετά την αποχώρησή του:

«Είμαι χαρούμενος που είδα ξανά τον Παναθηναϊκό. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει να ανεβαίνει πάλι επίπεδο. Και είναι η ώρα για να φτάσει η ομάδα εκεί που αξίζει να βρίσκεται.

Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις τις αλλαγές που έχουν γίνει στο μάνατζμεντ, αλλά και το πώς έχει αλλάξει το ρόστερ. Έχουν αποκτήσει ορισμένους πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και έχουν την προοπτική να πάνε πολύ καλά. Εύχομαι ολόψυχα ότι καλύτερο στον Παναθηναϊκό για τη σεζόν που έρχεται...».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.