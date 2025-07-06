Φουλάρει για τέσσερις μεταγραφές ο Άρης

Ο Άρης μετρά αντίστροφα για τις πρώτες ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις απέναντι στην Αράζ και κινείται πλέον για να ολοκληρώσει τέσσερις μεταγραφές μέσα στα επόμενα 24ωρα. Η καλή εικόνα απέναντι στην Άντερλεχτ δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την ανάγκη ενίσχυσης, με τον Μαρίνο Ουζουνίδη να τονίζει στις δηλώσεις του την ανάγκη να προστεθούν άμεσα 2-3 παίκτες στον κορμό της ομάδας.

Ο Έλληνας τεχνικός θέλει έναν αμυντικό χαφ, έναν επιθετικό και έναν εξτρέμ, πέρα φυσικά από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γιένσεν, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη μόλις γεννήσει η σύζυγός του.

Ο Ρουμπέν Ρέγες έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας τις απαιτήσεις του προπονητή του και προσπαθεί να κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα. Η περίπτωση του Κάρλες Πέρεθ φαίνεται να προχωρά, αφού παρότι η Θέλτα δεν είναι διατεθειμένη να λύσει το συμβόλαιο του παίκτη, υπάρχει σκέψη να καλύψει η ίδια τη διαφορά αποδοχών για να κλείσει ο δανεισμός του στον Άρη, όπως έγινε και με τον Μορόν.

Για τη μεσαία γραμμή, η επιλογή που δουλεύεται είναι αυτή του Κάρλος Γκρουέσο. Ο διεθνής χαφ από το Εκουαδόρ δείχνει θετικός στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ευρώπη για μια τρίτη θητεία, όμως εμπόδιο αποτελεί η ομάδα του, στην οποία μεταγράφηκε μόλις τον Φεβρουάριο και δεν δείχνει πρόθυμη να τον αποδεσμεύσει εύκολα.

Στο προσκήνιο βρίσκεται και ο Ντάνι Γκόμεθ από τη Σαραγόσα, με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο για δανεισμό με οψιόν αγοράς, κάτι που ικανοποιεί τόσο τον Άρη όσο και τον παίκτη.

