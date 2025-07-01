Η Μαρία Σάκκαρη έδειξε καλό αγωνιστικό πρόσωπο και νίκησε 2-0 σετ (6-4, 6-4) την Άννα Μπλίνκοβα, παίρνοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Wimbledon.

Εκεί, η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα (Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης), η οποία νίκησε με 6-2, 6-1 την Ελίνα Αβενασιάν (Νο49) και πήρε ένα «εισιτήριο» για τον δεύτερο γύρο.

Οι δύο τενίστριες έχουν έρθει αντιμέτωπες πέντε φορές, με την Καζάκα να επικρατεί στις τέσσερις. Αυτή θα είναι, πάντως, η πρώτη τους συνάντηση στο χορτάρι.

Η νικήτρια του ζευγαριού της Σάκκαρη με τη Ριμπάκινα θα αντιμετωπίσει στον τρίτο γύρο μια εκ των Άνα Καλίνσκαγια και Κλάρα Τάουσον.

