Καταιγισμός εξελίξεων στους Μπακς! Μέσα σε λίγες ώρες, η ομάδα του Μιλγουόκι αποδέσμευσε τον Ντέιμιαν Λίλαρντ, συμφώνησε με τον Μάιλς Τέρνερ, πρόσθεσε βάθος με τον Γκάρι Χάρις, αλλά δεν σταμάτησε εκεί!

Συγκεκριμένα, τα «ελάφια» απέκτησαν τον Βασίλιε Μίτσιτς μέσω ανταλλαγής με τους Σάρλοτ Χόρνετς, παραχωρώντας από την πλευρά τους τον Πατ Κόνατον αλλά και δύο picks δεύτερου γύρου.

Ενώ οι... μισές ομάδες της Euroleague, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός, καραδοκούν για τον Σέρβο γκαρντ, αυτός άλλαξε για μία ακόμη φορά μπασκετική «στέγη», έχοντας λίγες μέρες νωρίτερα λάβει μέρος σε trade που τον έστειλε από τους Σανς στους Χόρνετς.

Πλέον, μένει να φανεί αν οι Μπακς υπολογίζουν στον Μίτσιτς. Το γεγονός πως έδωσαν έναν παίκτη rotation, αλλά και δύο picks, ίσως δείχνει πως πράγματι επιθυμούν τις υπηρεσίες του Σέρβου, όμως τίποτα δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο, καθώς ενδέχεται απλώς να έκαναν μία κίνηση για να ανοίξουν χώρο στο salary cap.

Το σίγουρο είναι πως όλη η Ευρώπη περιμένει με αγωνία τις εξελίξεις στην υπόθεση του Μίτσιτς, ο οποίος έχει συμβόλαιο ύψους 8,1 εκατ. δολαρίων μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Αν δεν υπολογίζεται και θελήσει να επιστρέψει στην Ευρώπη, θα πρέπει να διαπραγματευτεί την αποδέσμευσή του με τους Μπακς..

Αν υπάρξει συμφωνία για buy-out, ο Μίτσιτς θα είναι διαθέσιμος για την ευρωπαϊκή αγορά μέσα στον Ιούλιο. Αν όχι, η διαδικασία μπορεί να τραβήξει μέχρι και τον Σεπτέμβριο -ή, στο χειρότερο σενάριο, να παραμείνει δεσμευμένος μέχρι το 2026.

