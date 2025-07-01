Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Βόμβα» στο Wimbledon: Έμεινε έξω από τον πρώτο γύρο ο Ζβέρεφ

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έγινε το υψηλότερο seed στο ταμπλό των Ανδρών που αποχαιρέτησε το Wimbledon από τον πρώτο γύρο, καθώς ηττήθηκε σε πέντε σετ-θρίλερ από τον Αρτούρ Ριντερκνέχ

Ζβέρεφ

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έγινε το υψηλότερο seed στο ταμπλό των Ανδρών που αποχαιρέτησε το Wimbledon από τον πρώτο γύρο, καθώς ηττήθηκε σε πέντε σετ-θρίλερ από τον Αρτούρ Ριντερκνέχ (νο. 72 στο ranking).

Το Νο3 του ταμπλό είχε βρεθεί ισόπαλος 1-1 σετ με τον Γάλλο τενίστα τη Δευτέρα (30/6), όταν ο αγώνας διεκόπη λόγω σκότους. Με την επανέναρξη στην κεντρική σάλα, ο Ριντερκνέχ επικράτησε με 7-6(3), 6-7(8), 6-3, 6-7(5), 6-4, σε μία σκληρή μάχη που διήρκεσε σχεδόν τέσσερις ώρες.

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του Ζβέρεφ σε πρώτο γύρο Grand Slam από το Wimbledon του 2019 και παραμένει χωρίς major τίτλο μετά από 38 συμμετοχές σε κορυφαία τουρνουά.

Ο Ριντερκνέχ, Νο82 στον κόσμο, θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο τον Χιλιανό Κριστιάν Γκαρίν.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τένις Αλεξάντερ Ζβέρεφ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark