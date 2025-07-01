Συμφώνησε με τους Ράπτορς ο Μαμουκελασβίλι

Παρά τα σενάρια που κυκλοφόρησαν και τον συνέδεσαν με τον Παναθηναϊκό, ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι θα μείνει τελικά στο NBA. Ο Γεωργιανός ψηλός, που είχε μείνει ελεύθερος από τους Σπερς, υπέγραψε διετές συμβόλαιο ύψους 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Τορόντο Ράπτορς. Ο δεύτερος χρόνος θα περιλαμβάνει οψιόν από την πλευρά του παίκτη.

Ο «Mamu» μπορεί να παίξει ως power forward και σέντερ, είναι πολύ καλός με την μπάλα στα χέρια, έχει εντυπωσιακή ταχύτητα για το ύψος του και είναι ικανότατος στο τρανζίσιον.

Το court vision που διαθέτει είναι επίσης εκπληκτικό βάσει της θέσης του, ενώ έχει πλούσιο κινησιολόγιο στο ποστ και αξιόπιστο σουτ τριών πόντων (37% φέτος).

Την αγωνιστική περίοδο 2024-25, μέτρησε 6,3 πόντους και 3,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, σε 11,2 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

