Τένις: Εκτός του Masters της Ρώμης ο Τζόκοβιτς

Ο πρώην Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Νόβακ Τζόκοβιτς, απέσυρε τη συμμετοχή του από το Masters 1000 της Ρώμης, το οποίο θα διεξαχθεί το διάστημα 7-18 Μαΐου στα χωμάτινα γήπεδα του Foro Italico, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

«Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ανακοίνωσε ότι δεν θα λάβει μέρος στο Ιταλικό Όπεν του 2025», ανέφεραν στα social media, χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για την απόφαση του «Νόλε».

Ο Σέρβος, που βρίσκεται πλέον στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης, μετράει δύο αποκλεισμούς από τον πρώτο του αγώνα σε Μόντε Κάρλο και Μαδρίτη. Κάτι που σημαίνει ότι θα πάει στο Roland Garros με μόλις δύο παιχνίδια στο χώμα.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά μετά το 2006 που ο Τζόκοβιτς δεν θα αγωνιστεί στη Ρώμη, έχοντας κερδίσει έξι φορές τον τίτλο.

