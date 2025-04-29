Οι κλήσεις της Εθνικής βόλεϊ ανδρών ενόψει Golden League

Η προετοιμασία της Εθνικής βόλεϊ ανδρών, ενόψει της συμμετοχής της στο Golden Europen League, θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο στους Κωστακιούς Άρτας, εκεί όπου θα διεξαχθεί και το πρώτο τουρνουά της διοργάνωσης με αντιπάλους Ισπανία και Πορτογαλία το τριήμερο 6-8 Ιουνίου 2025.
Νωρίτερα, η Εθνική θα αντιμετωπίσει σε τρεις φιλικούς αγώνες τη Σουηδία (27-29 Μαΐου).
Η προετοιμασία θα γίνει υπο τις οδηγίες του ομοσπονδιακού τ4χνικου, Κώστα Χριστοφιδέλη, ο οποίος κάλεσε τους παρακάτω αθλητές:
ΠΑΣΑΔΟΡΟΙ
Μάρκος Γαλιώτος (Π.Α.Ο.Κ.), 23/08/1996
Σταύρος Κασαμπαλής (Παναθηναϊκός Α.Ο.), 01/06/1995
Ματέο Χασμπάλα (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.), 22/05/2004
ΑΚΡΑΙΟΙ
Θανάσης Πρωτοψάλτης (Παναθηναϊκός Α.Ο.), 12/09/1993
Αλέξανδρος Ράπτης (Nice Volley-Ball), 16/02/2000
Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος (Delta Group Porto Viro), 23/01/2001
Σπύρος Χανδρινός (HAOK Mladost Zagreb), 24/02/2001
Αλέξανδρος Νανόπουλος (Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων), 09/09/2005
Σταύρος Μούχλιας (Π.Α.Ο.Κ.), 05/01/2008
ΔΙΑΓΩΝΙΟΙ
Δημήτρης Μούχλιας (Π.Α.Ο.Κ.), 17/05/2001
Άγγελος Μανδηλάρης (Α.Σ. Άθλος Ορεστιάδας), 07/11/1998
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ
Θοδωρής Βουλκίδης (Παναθηναϊκός Α.Ο.), 30/03/1996
Δημοσθένης Λινάρδος (Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων), 14/02/1997
Άγγελος-Θοδωρής Σταθέλος (Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων), 26/07/2005
Βαγγέλης Βαϊόπουλος (Α.Ο. Φοίνικας Σύρου), 11/03/1997
Λάμπρος Πιτακούδης (Volley Haasrode Leuven), 13/07/2002
ΛΙΜΠΕΡΟ
Άρης Χανδρινός (Παναθηναϊκός Α.Ο.), 20/11/2002
Δημήτρης Τζιάβρας (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.), 16/02/1999
ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (6-8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025 - ΕΛΛΑΔΑ)
Παρασκευή 6 Ιουνίου 2025
19.00: Ισπανία - Ελλάδα
Ρεπό η Πορτογαλία
Σάββατο 7 Ιουνίου 2025
19.00: Πορτογαλία - Ισπανία
Ρεπό η Ελλάδα
Κυριακή 8 Ιουνίου 2025
19.00: Ελλάδα - Πορτογαλία
Ρεπό η Ισπανία
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (13-15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025 - ΛΕΤΟΝΙΑ)
Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025
20.00: Βόρεια Μακεδονία - Λετονία
Ρεπό η Ελλάδα
Σάββατο 14 Ιουνίου 2025
18.00: Ελλάδα - Βόρεια Μακεδονία
Ρεπό η Λετονία
Κυριακή 15 Ιουνίου 2025
16.00: Λετονία - Ελλάδα
Ρεπό η Βόρεια Μακεδονία
ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (20-22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025 - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ)
Πέμπτη 19 Ιουνίου 2025
18.30: Ελλάδα - Φινλανδία
Ρεπό η Κροατία
Παρασκευή 20 Ιουνίου 2025
15.00:Κροατία - Ελλάδα
Ρεπό η Φινλανδία
Σάββατο 21 Ιουνίου 2025
17.00: Φινλανδία - Κροατία
Ρεπό η Ελλάδα
