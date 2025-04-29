Οι κλήσεις της Εθνικής βόλεϊ ανδρών ενόψει Golden League

Η προετοιμασία της Εθνικής βόλεϊ ανδρών, ενόψει της συμμετοχής της στο Golden Europen League, θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο στους Κωστακιούς Άρτας, εκεί όπου θα διεξαχθεί και το πρώτο τουρνουά της διοργάνωσης με αντιπάλους Ισπανία και Πορτογαλία το τριήμερο 6-8 Ιουνίου 2025.

Νωρίτερα, η Εθνική θα αντιμετωπίσει σε τρεις φιλικούς αγώνες τη Σουηδία (27-29 Μαΐου).

Η προετοιμασία θα γίνει υπο τις οδηγίες του ομοσπονδιακού τ4χνικου, Κώστα Χριστοφιδέλη, ο οποίος κάλεσε τους παρακάτω αθλητές:

ΠΑΣΑΔΟΡΟΙ

Μάρκος Γαλιώτος (Π.Α.Ο.Κ.), 23/08/1996

Σταύρος Κασαμπαλής (Παναθηναϊκός Α.Ο.), 01/06/1995

Ματέο Χασμπάλα (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.), 22/05/2004

ΑΚΡΑΙΟΙ

Θανάσης Πρωτοψάλτης (Παναθηναϊκός Α.Ο.), 12/09/1993

Αλέξανδρος Ράπτης (Nice Volley-Ball), 16/02/2000

Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος (Delta Group Porto Viro), 23/01/2001

Σπύρος Χανδρινός (HAOK Mladost Zagreb), 24/02/2001

Αλέξανδρος Νανόπουλος (Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων), 09/09/2005

Σταύρος Μούχλιας (Π.Α.Ο.Κ.), 05/01/2008

ΔΙΑΓΩΝΙΟΙ

Δημήτρης Μούχλιας (Π.Α.Ο.Κ.), 17/05/2001

Άγγελος Μανδηλάρης (Α.Σ. Άθλος Ορεστιάδας), 07/11/1998

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ

Θοδωρής Βουλκίδης (Παναθηναϊκός Α.Ο.), 30/03/1996

Δημοσθένης Λινάρδος (Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων), 14/02/1997

Άγγελος-Θοδωρής Σταθέλος (Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων), 26/07/2005

Βαγγέλης Βαϊόπουλος (Α.Ο. Φοίνικας Σύρου), 11/03/1997

Λάμπρος Πιτακούδης (Volley Haasrode Leuven), 13/07/2002

ΛΙΜΠΕΡΟ

Άρης Χανδρινός (Παναθηναϊκός Α.Ο.), 20/11/2002

Δημήτρης Τζιάβρας (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.), 16/02/1999

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (6-8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025 - ΕΛΛΑΔΑ)

Παρασκευή 6 Ιουνίου 2025

19.00: Ισπανία - Ελλάδα

Ρεπό η Πορτογαλία

Σάββατο 7 Ιουνίου 2025

19.00: Πορτογαλία - Ισπανία

Ρεπό η Ελλάδα

Κυριακή 8 Ιουνίου 2025

19.00: Ελλάδα - Πορτογαλία

Ρεπό η Ισπανία

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (13-15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025 - ΛΕΤΟΝΙΑ)

Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025

20.00: Βόρεια Μακεδονία - Λετονία

Ρεπό η Ελλάδα

Σάββατο 14 Ιουνίου 2025

18.00: Ελλάδα - Βόρεια Μακεδονία

Ρεπό η Λετονία

Κυριακή 15 Ιουνίου 2025

16.00: Λετονία - Ελλάδα

Ρεπό η Βόρεια Μακεδονία

ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (20-22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025 - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ)

Πέμπτη 19 Ιουνίου 2025

18.30: Ελλάδα - Φινλανδία

Ρεπό η Κροατία

Παρασκευή 20 Ιουνίου 2025

15.00:Κροατία - Ελλάδα

Ρεπό η Φινλανδία

Σάββατο 21 Ιουνίου 2025

17.00: Φινλανδία - Κροατία

Ρεπό η Ελλάδα

