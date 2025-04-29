Αποχαιρέτησε τη Μαδρίτη με ψηλά το κεφάλι και άφησε υποσχέσεις ότι… επιστρέφει η Σάκκαρη

Έχασε στις λεπτομέρειες μετά από μεγάλη μάχη με την Ελίνα Σβιντολίνα η Μαρία Σάκκαρη, ωστόσο, έδειξε έτοιμη το μεγάλο come-back και την επιστροφή της στην ελίτ!

Το απόγευμα της Τρίτης (29/04), η Ελληνίδα τενίστρια είδε το ταξίδι της στο Madrid Open να ολοκληρώνεται στον γύρο των «16», γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 σετ (6-3, 6-2) από την Ουκρανή, Νο. 17 της παγκόσμιας κατάταξης, μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι διάρκειας 1 ώρας και 38 λεπτών.

Η 29χρονη πρωταθλήτρια, Νο. 82 του κόσμου, μετά τις σπουδαίες εμφανίσεις της επί των Τζασμίν Παολίνι και Μάγκντα Λινέτ, δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στο πολύ καλό τουρνουά που πραγματοποιούσε στα χωμάτινα κορτ της ισπανικής πρωτεύουσας, ωστόσο, έδειξε να βρίσκει μετά από καιρό τα πατήματά της, ανεβάζοντας και την ψυχολογία της ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Όσον αφορά τον σημερινό αγώνα, η Σάκκαρη δέχθηκε δύο break στο σερβίς της από την Σβιτολίνα, η οποία και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-3, την ώρα πάντως όπου η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έβαλε πολλάκις δυσκολίες στα σέρβις γκέιμ της Ουκρανής, χωρίς, ωστόσο να μπορέσει να τις μετουσιώσει σε κάποιο break.

Στο δεύτερο σετ, το παιχνίδι πήρε εντυπωσιακή τροπή, αφού όλα τα γκέιμ ήταν ανοικτά και διεκδικήσιμα μέχρι το τέλος! Εξ ου και υπήρξαν τέσσερα break στα πρώτα επτά γκέιμ (!), με την Σάκκαρη να βγάζει τρομερά μαχητικό πνεύμα και μέσα από το επιθετικό της παιχνίδι να επιστρέφει από το 4-1 στο 4 όλα! Παρ' όλα αυτά, η αντεπίθεσή της δεν ολοκληρώθηκε, αφού η Σβιτολίνα κράτησε το γκέιμ της για το 5-4, για να ακολουθήσει ένα ακόμα δύσκολο break για το 6-4 και το 2-0 σετ.

Πάντως, η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο WTA 1000άρι τουρνούα αναμένεται να την εκτοξεύσει στην παγκόσμια κατάταξη, περιμένοντας καρτερικά την ερχόμενη Δευτέρα για να δει το όνομά της να «ξεκολλά» από το Νο. 82 του κόσμου.

