Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπαίνει αύριο (30/04, 20:45, ΝοvaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) στη «μάχη» του τρίτου αγώνα της προημιτελικής σειράς με την Αναντολού Εφές, με τη σειρά στο 1-1 και φόντο τον μεγάλο στόχο: την ανάκτηση του προβαδίσματος για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague.

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στην Κωνσταντινούπολη και προπονήθηκαν στο «Basketball Development Center» της τουρκικής ομάδας ενόψει του πολύ μεγάλου αγώνα. Υπενθυμίζουμε ότι παραμένουν εκτός οι Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνις, ενώ επέστρεψε στις προπονήσεις και στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν ο Ιωάννης Παπαπέτρου.

Μάλιστα, ο Γάλλος σέντερ βρίσκεται κανονικά στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Φυσικά, δεν αναμένεται να αγωνιστεί στις δύο αναμετρήσεις της Τετάρτης και της Παρασκευής και η παρουσία του έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα.

