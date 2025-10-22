Αναχώρησε για την Ολλανδία, λίγο μετά τις 11 το πρωί από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» η αποστολή του Παναθηναϊκού, με πτήση τσάρτερ για ένα ταξίδι διάρκειας περίπου 3,5 ωρών.

Με τους «πράσινους» να αναμετρώνται αύριο (23/10) στις 19:45 στο Ρότερνταμ με τη Φέγενορντ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του φετινού Europa League.

Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι, μαζί με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού, ταξίδεψε και ο Σίριλ Ντέσερς, παρότι ο Νιγηριανός σέντερ φορ είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας -όντας τραυματίας- και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αγωνιστεί στην αναμέτρηση του «Ντε Κάιπ»!

Από εκεί και πέρα, στις 7:00 ώρα Ελλάδας θα γίνει η συνέντευξη Τύπου του Χρήστου Κόντη και μια ώρα αργότερα θα ακολουθήσει η τελευταία προπόνηση του «τριφυλλιού».

