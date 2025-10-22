Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τον Τζάρεντ Μπάτλερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Φοίνιξ Σανς λίγα 24ωρα πριν την έναρξη της σεζόν στο NBA. Σύμφωνα με όσα μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Ζέρβας, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ένα μικρό προβάδισμα για την απόκτηση του 25χρονου γκαρντ έναντι της Παρτίζαν, του Ερυθρού Αστέρα και της Παρί, η οποία μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι τις τελευταίες ώρες.

Ο Αμερικανός θεωρείται ιδανικός για το πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα, καθώς μπορεί να αγωνιστεί με ευχέρεια τόσο στη θέση του πόιντ γκαρντ όσο και του σούτινγκ γκαρντ -κάτι που λείπει από το υπάρχον ρόστερ του Ολυμπιακού, το οποίο διαθέτει παίκτες που καλύπτουν αποκλειστικά τη μία από τις δύο θέσεις. Ο Ζέρβας στάθηκε και στο οικονομικό σκέλος, σημειώνοντας ότι οι απολαβές του Μπάτλερ στο NBA ήταν υψηλές, αλλά η μεταγραφή στην Ευρώπη μπορεί να γίνει με ανταγωνιστικό ποσό, αντίστοιχο με τις περιπτώσεις των Κίναν Έβανς και Σέιμπεν Λι.

Η αποδέσμευση από τους Σανς

Η είδηση της αποδέσμευσης του Μπάτλερ από τους Σανς προκάλεσε έκπληξη, καθώς ο παίκτης είχε μόλις ολοκληρώσει μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην preseason, σημειώνοντας 35 πόντους απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς. Όλα έδειχναν πως είχε «κλειδώσει» μια θέση στο ρόστερ, ειδικά σε μια ομάδα που δεν διαθέτει ξεκάθαρη λύση πίσω από τους Τζέιλεν Γκριν και Ντέβιν Μπούκερ.

Ωστόσο, η απόφαση των Σανς δεν ήταν απλώς αγωνιστική. Αντιθέτως, πίσω από αυτήν κρύβεται ένα σύνθετο μείγμα οικονομικών περιορισμών, στρατηγικής και νέας φιλοσοφίας.

Το βάρος του salary cap και η αποφυγή του luxury tax

Το συμβόλαιο του Μπάτλερ για τη φετινή χρονιά ανερχόταν στα 2,6 εκατ. δολάρια -ποσό που θα έφερνε τους Σανς πάνω από τη γραμμή του luxury tax. Η ομάδα, που μόλις βγήκε από το δεύτερο «apron» του salary cap, προσπαθεί να αποφύγει νέες υπερβάσεις, ειδικά μετά τις τεράστιες φορολογικές επιβαρύνσεις των προηγούμενων ετών: $152 εκατ. το 2024 και $68 εκατ. το 2023.

Ο ιδιοκτήτης Ματ Ίσμπια έχει ήδη προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές, απομακρύνοντας ακριβοπληρωμένους αστέρες όπως ο Κέβιν Ντουράντ και ο Μπράντλι Μπιλ, και φέρνοντας νέα πρόσωπα σε θέσεις-κλειδιά, όπως ο γενικός διευθυντής και ο προπονητής.

Η επιλογή του Τζόρνταν Γκούντγουιν και η νέα φιλοσοφία

Η αποδέσμευση του Μπάτλερ σηματοδότησε και την επικράτηση του Τζόρνταν Γκούντγουιν στη «μάχη» για τη θέση του backup guard. Ο πρώτος φαίνεται να ταιριάζει καλύτερα στο πλάνο του νέου προπονητή Τζόρνταν Οτ, ο οποίος επιδιώκει να χτίσει μια ομάδα με έμφαση στην αμυντική συνέπεια και την ευελιξία.

Παρότι ο Μπάτλερ διαθέτει εξαιρετικά επιθετικά χαρακτηριστικά και έδειξε ψυχραιμία και ωριμότητα στις δηλώσεις του μετά την preseason -«δεν βάζω πολλή πίεση στον εαυτό μου. Έχω το χάρισμα να κάνω σπουδαία πράγματα, αλλά αφήνω το αποτέλεσμα να έρθει μόνο του»- η τελική επιλογή των Σανς ήταν να του δώσουν την ευκαιρία να βρει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποδέσμευση έγινε πριν την επίσημη προθεσμία για την οριστικοποίηση των ρόστερ, δίνοντας στον Μπάτλερ χρόνο να εξετάσει άλλες προτάσεις. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από πολλούς ως ένδειξη σεβασμού προς τον παίκτη, που έδειξε ότι μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.