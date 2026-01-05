Ερυθρόλευκος και επίσημα είναι από σήμερα - όπως αναμενόταν - ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού σέντερ ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 2,5 χρόνια.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ:
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Tyrique Jones. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών.
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.