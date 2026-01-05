Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στον Ολυμπιακό και επίσημα ο Ταϊρίκ Τζόουνς

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού σέντερ

Τζόουνς

Ερυθρόλευκος και επίσημα είναι από σήμερα - όπως αναμενόταν - ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού σέντερ ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Tyrique Jones. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark