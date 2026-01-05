Ερυθρόλευκος και επίσημα είναι από σήμερα - όπως αναμενόταν - ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού σέντερ ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Tyrique Jones. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.