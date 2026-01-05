Δανεικός στον Άρη ο Κώστας Αντετοκούνμπο

Βαλίτσες για Θεσσαλονίκη φαίνεται πως ετοιμάζει ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Όπως ενημέρωσε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Ζέρβας, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτίζαν στον Ολυμπιακό, όλα δείχνουν ότι ο Έλληνας σέντερ θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στον Άρη.

Κάπως έτσι οι «ερυθρόλευκοι» θα συνεχίσουν με τρεις ψηλούς: τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, τον Ντόντα Χολ και τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος αναμένεται σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα για τα διαδικαστικά της μεταγραφής του.

