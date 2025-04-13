Δεν τα κατάφερε, αλλά έχει κάθε λόγο να χαμογελά η Εθνική Πόλο! Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου λύγισε κόντρα στην τρομερή Ισπανία με σκορ 16-14 στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πήρε όμως το δεύτερο ασημένιο μετάλλιο στην ιστορία της στον θεσμό (μετά το 1997) και, κυρίως, έδειξε πως διαθέτει ένα υλικό με πολύ μέλλον.

Δείτε τα highlights του μεγάλου τελικού:

Το ματς

Η Ελλάδα ξεκίνησε την αναμέτρηση με δύο συνεχόμενα δοκάρια, και η Ισπανία πήρε το προβάδισμα με τον Μπούστος να εκτελεί από τα δύο μέτρα για το 0-1. Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης», Ντίνος Γενηδουνιάς, βρήκε ένα εντυπωσιακό γκολ, όμως ο Μουναρίθ απάντησε με ανάλογο σουτ από τα 6 μέτρα για 1-2 της «ρόχα». Η Εθνική εκμεταλλεύτηκε τον παίκτη παραπάνω και σκόραρε με τον Κάκαρη (2-2), ενώ έκανε το 2/2 με πλεονέκτημα με γκολ του Γκίλλα για το 3-2. Ο Ζερδεβάς έκανε μία εντυπωσιακή απόκρουση σε σουτ του Μπούστος εξ επαφής, με τον Γιαννάτο να σκοράρει για τρίτη φορά στον παραπάνω για το 4-2 του πρώτου οκταλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, η Ισπανία μείωσε καθώς ο Ντάουρα βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και εκτέλεσε τον Ζερδεβά για το 4-3. Πολύ γρήγορα, ο Καμπάνιας βρήκε λίγο χώρο και ισοφάρισε για τη «ρόχα» σε 4-4, με τον Νικολαΐδη να κερδίζει πέναλτι και τον Γενηδουνιά να το εκτελεί εύστοχα για το 5-4. Η Ισπανία βρέθηκε να παίζει με δύο παίκτες παραπάνω και το εκμεταλλεύτηκε για την ισοφάριση (5-5), πριν κερδίσει πέναλτι το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Γρανάδος για το 5-6. Η Εθνική μας κατάφερε μετά από ώρα να εκμεταλλευτεί τον παραπάνω και βρήκε γκολ με τον Γκίλλα (6-6), όμως ο Μπιέλ Λάρα απάντησε σε πλεονέκτημα των Ισπανών για το 6-7. Η Ελλάδα βρέθηκε και πάλι με παίκτη παραπάνω και ο Αργυρόπουλος βρήκε δίχτυα (7-7), όμως ο Βαλέρα κέρδισε πέναλτι και ο Γρανάδος το έβαλε για το 7-8. Ο Αργυρόπουλος με μακρινό σουτ διαμόρφωσε το 8-8 του ημιχρόνου.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, ο Κάκαρης κέρδισε πέναλτι και ο Γενηδουνιάς το έβαλε για το 9-8 της Ελλάδας. Στην αμέσως επόμενη επίθεση, οι Ισπανοί κέρδισαν την αντίστοιχη παράβαση και ο Γρανάδος το εκτέλεσε εύστοχα για τη νέα ισοπαλία (9-9). Ο ίδιος εκμεταλλεύτηκε λίγο αργότερα τον παραπάνω της Ισπανίας και την έβαλε μπροστά (9-10), πριν ο Μπιελ Λάρα βάλει για πρώτη φορά την ομάδα του με τρία γκολ μπροστά (9-12) με συνεχόμενα σουτ από την περιφέρεια. Ο Νικολαΐδης έδωσε λύση, καθώς κέρδισε πέναλτι, το οποίο έστειλε στα δίχτυα ο Αργυρόπουλος για το 10-12. Ο Ανδρεάδης κράτησε με σημαντικές αποκρούσεις «όρθια» την Εθνική πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, η Ελλάδα έπαιξε γρήγορα μετά από επιθετικό φάουλ της Ισπανίας και μείωσε με 11-12 χάρη σε γκολ του Αργυρόπουλου. Παρόλα αυτά, η «ρόχα» εκμεταλλεύτηκε τον παίκτη παραπάνω και πήρε εκ νέου προβάδισμα δύο τερμάτων (11-13) με τον Σαναχούια. Ο Σκουμπάκης απέτυχε να μειώσει και σημάδεψε δοκάρι, με τον Βαλέρα να μένει ολομόναχος στην άλλη πλευρά και να γράφει το 11-14. Ο Γκίλλας κέρδισε πέναλτι το οποίο έκανε γκολ ο εξαιρετικός Αργυρόπουλος, που μείωσε (12-14), όμως ο Καμπάνιας απάντησε άμεσα από κοντά για το 12-15. Ο Αγκίρε σκόραρε από τέρμα σε τέρμα (12-16) καθώς η Ελλάδα είχε βάλει επιπλέον παίκτη στην επίθεση. Ο Κάκαρης και ο Καλογερόπουλος μείωσαν σε 14-16, όμως χρόνος αντίδρασης δεν υπήρχε, και η Εθνική ηττήθηκε.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 8-8, 10-12, 14-16

