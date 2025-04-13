Ένταση και αποχώρηση του Πάμπλο Γκαρσία από τη συνέντευξη Τύπου είχαμε στο «Κλ. Βικελίδης», μετά την ήττα του Ατρόμητου στην έδρα του Άρη για την 3η αγωνιστική ων playoffs 5-8 της Stoiximan Super League.

Ο Ουρουγουανός προπονητής είχε λεκτικό διαπληκτισμό με άτομο, που βρισκόταν στη συνέντευξη Τύπου. Αποτέλεσμα ήταν ο ξένος τεχνικός να αποχωρήσει νωρίτερα από τη συνέντευξη Τύπου, φανερά εκνευρισμένος.

Στην τοποθέτησή του πριν φύγει, τόνισε πως η ειρωνική δήλωσή του μετά τη λήξη της αναμέτρησης ήταν ως αντίδραση γιατί, όπως είπε, σε όλο το ματς του έβριζαν τη μητέρα.

Πρόσθεσε ακόμα ότι ποτέ ως προπονητής δεν έχει προκαλέσει και ανέφερε έντονα φορτισμένος πως αυτή η συμπεριφορά ήταν άνανδρη.

Όσα είπε πριν φύγει από τη συνέντευξη Τύπου:

«Tα νούμερα είναι αυτά. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του σεβασμού, η μητέρα μου έχει πεθάνει. Όταν βρίζουν τη μητέρα μου, δεν είναι άνδρες! Ας προσβάλουν εμένα, όχι τη μητέρα μου. Έχω 15 χρόνια εδώ και κανένας δεν μου είπε ποτέ κάτι. Προσβάλλουν τη μνήμη της μητέρας μου. Αυτό δεν είναι σεβασμός για μένα. Αυτά είναι ανοησίες.

Πρώτη φορά που μου έβριζαν όλοι τη μάνα μου, πρώτη φορά είναι. Δεν το κάνει μία μεγάλη ομάδα. Τόσα χρόνια εδώ, έχω κάνει κάτι στον κόσμο; Ή είμαι κύριος; Ποτέ δεν έκανα τίποτα! Όταν, λοιπόν, βρίζουν τη μάνα σου, αυτό με πονάει. Αυτό δεν είναι ανδρικό. Αν είσαι άνδρας, έλα βρίσε εμένα. Όχι τη μάνα μου».

