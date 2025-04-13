Ατρόμητος:: Παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα με τον Άρη

Υπάρχει και «τρίτο ημίχρονο» στην αναμέτρηση του Άρη με τον Ατρόμητο η οποία ολοκληρώθηκε στο 1-0 υπέρ της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Η ομάδα του Περιστερίου μετά το τέλος του ματς εξέφρασε τα έντονα παράπονα της για τη διαιτησία του Τάσου Σιδηρόπουλου, αλλά ανέδειξε και τις ευθύνες του Βασίλη Φωτιά που βρισκόταν στο VAR, αναφερόμενη στη φάση του 90ου λεπτού, κατά την οποία ο Μίχορλ βρέθηκε στο χορτάρι εντός περιοχής, ζητώντας πέναλτι σε εναέρια διεκδίκηση με τον Ντούντου.

Η θέση του Ατρομήτου, κάνει λόγο για εχθρική διαιτησία του Σιδηρόπουλου.

