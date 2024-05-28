«Κοιτάει» τον Γκρίνγουντ η Ντόρτμουντ

Ο Μέισον Γκρίνγουντ αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν στη Χετάφε ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και με τις εμφανίσεις του φέρεται να κίνησε το ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ, όπως αναφέρει δημοσιογράφος του ESPN.

Ο Άγγλος εξτρέμ βρέθηκε στον ισπανικό σύλλογο, καθώς από το 2022 είχε τεθεί εκτός ομάδας στους «κόκκινους διαβόλους» μετά από κατηγορίες βιασμού της συντρόφου του και στη Χετάφε βρήκε την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει ξανά.

Ρεπορτάζ από την Ιβηρική χώρα αναφέρουν πως οι Ισπανοί θέλουν να τον αποκτήσουν από την ομάδα του Μάντσεστερ, ωστόσο από ότι φαίνεται το έργο τους δεν θα είναι τόσο εύκολο, με τους Βεστφαλούς να μπαίνουν και εκείνοι στη διεκδίκησή του, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει τον πρώτο λόγο, αφού εκείνη έχει τα δικαιώματά του.

Ο 22χρονος μέτρησε 36 συμμετοχές με τη Χετάφε, έχοντας ως απολογισμό 10 γκολ και 6 ασίστ, παίζοντας καθοριστικό ρόλο ώστε η ομάδα να παραμείνει στη Λα Λίγκα.

