Στην έκδοση ΝΟΤΑΜ προχώρησε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μετά από αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία απαγορεύονται οι πτήσεις ελικοπτέρων και ελαφρού τύπου ιπτάμενων μέσων (drones κ.λπ), για λόγους ασφαλείας στο πλαίσιο διεξαγωγής του τελικού UEFA Europa Conference League.

Η οδηγία απαγόρευσης έχει ισχύ από την 14.00 ώρα της 29 Μαΐου 2024 έως και την 06.00 ώρα της επόμενης μέρας και καλύπτει περιοχή του λεκανοπεδίου της Αττικής, στην οποία περιλαμβάνονται τα σημεία όπου θα διεξαχθεί η αθλητική διοργάνωση καθώς και σχετικές με αυτή εκδηλώσεις.

Της απαγόρευσης εξαιρούνται οι ειδικές και κρατικές πτήσεις και σε ύψος όχι μικρότερο των 5.000 ποδών πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Πηγή: skai.gr

