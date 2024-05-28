Την πεποίθηση πως οι ποδοσφαιριστές του είναι διψασμένοι για τον τελικό του Conference League και θα δώσουν απέναντι στη Φιορεντίνα τα… πάντα, εξέφρασε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου για το σπουδαίο ματς στην «OPAP Arena», ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε πως είδε στη χθεσινή προπόνηση «όρεξη, κίνητρο και θέληση», ενώ τόνισε πως δεν έχει άγχος, αλλά μπορεί να είναι λίγο νευρικός πριν τη σέντρα.

Την ίδια ώρα, χαρακτήρισε ως μαραθώνιο την πορεία των Πειραιωτών στο Conference League και σημείωσε πως η ομάδα του θα κάνει στον τελικό όλα όσα έκανε μέχρι σήμερα και την έφεραν ως εδώ.

Για τη διαφορά στην προετοιμασία του Ολυμπιακού σε σχέση με τη Σεβίλλη πέρυσι: «Πολύ μεγάλη ομοιότητα του πώς φτάσαμε ως εδώ. Διαφορετική κατάσταση και διαφορετικές ομάδες, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε παρά μόνο το πώς φτάσαμε ως εδώ».

Πέρσι είχε δύο παίκτες από το Μαρόκο στη Σεβίλλη και φέτος έχει πάλι δύο: «Στις ίδιες θέσεις, έχουμε δύο φορ από το Μαρόκο που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, ιδιαίτερα ο Αγιούμπ που μας έφερε ως εδώ, είναι ο πρώτος σκόρερ, του χρωστάμε πάρα πολλά για τα όσα έχει προσφέρει για να φτάσουμε».

Για τη σημασία που έχει ο Ροντινέι και ο χαρακτήρας του στα αποδυτήρια: «Πολύ καλό να έχεις τέτοιες προσωπικότητες, είναι πολύ χαρούμενος, μέσα σε τέτοιες συνθήκες όμως είμαστε όλοι χαρούμενοι, όχι μόνο ο Ροντινέι. Αυτό θα ήταν ωραίο να το αναρωτηθούμε σε μια κατάσταση που δεν είναι ευχάριστη. Είναι όμορφο να υπάρχει μια τέτοια ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια».

Για το σχόλιο του Ιταλιάνο για τον Ελ Καμπί και αν θα κάνει το ίδιο για κάποιον παίκτη της Φιορεντίνα: «Έχουμε άλλους 10 εκτός από τον Ελ Κααμπί που πρέπει να προσέξουν, είναι υπερπολύτιμος και πρώτος σκόραρε με 10 γκολ, αλλά τόσο η Φιορεντίνα όσο και εμείς θα προσέξουμε και τους 11 παίκτες. Σεβόμαστε την παρουσία του αλλά μια ομάδα δεν αποτελείται μόνο από έναν ποδοσφαιριστή».

Τι πρέπει να τους πει ένας προπονητής πριν από ένα τέτοιο ματς: «Να είμαστε ήρεμοι και να κάνουμε ότι κάναμε για να φτάσουμε ως εδώ. Θα ήταν μεγάλο λάθος να αλλάξουμε οτιδήποτε από τη στιγμή που φτάσαμε ως εδώ, όμως αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας πρέπει να είναι ότι είναι το τελευταίο μας ματς. Αυτός ήταν ο τρόπος που τα καταφέραμε και πρέπει να συνεχίσουμε».

Για το αν βλέπει στα μάτια των παικτών του τη… σπίθα που χρειάζεται: «Δεν είμαι τόσο παρατηρητικός για να κοιτάω τα μάτια και τα βλέμματα. Στην προπόνηση χθες είδα την όρεξη, το κίνητρο, τη θέληση για το αυριανό ματς. Πρέπει να πιστέψουν ότι όσα έχουν κάνει ως τώρα είναι καλά και να τα κάνουν για άλλο ένα ματς απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο. Αν δεν τα έχουν δώσει όλα στην προπόνηση, τότε πρέπει να τα δώσουν αύριο.

Φυσικά και υπάρχει κίνητρο, δίψα και το πάθος. Θα ήταν ανόητος όποιος έφτανε μέχρι εδώ και δεν είχε όρεξη. Το είδαμε χθες στην προπόνηση, μένει μία προπόνηση, περιμένουμε να δούμε το ίδιο, οι παίκτες είναι γεμάτοι ενθουσιασμό για να γίνει το αυριανό παιχνίδι».

Για το ματς με την Μακάμπι και αν ήταν το σημείο καμπής: «Οπωσδήποτε απέδειξε σε όλους και στον εαυτό μας τι μπορούμε να κάνουμε. Υπήρχε ένα πριν και ένα μετά, πήγαμε στη Σερβία με βαρύ σκορ αλλά για να το γυρίσουμε. Στο ημίχρονο είχαμε ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα. Αυτό το ματς μας έδωσε τη δύναμη και μας έδειξε τι μπορούμε να κάνουμε».

Το συναίσθημα που κυριαρχεί μέσα του αυτή τη στιγμή: «Είμαι ήρεμος. Περιμένω την τελευταία προπόνηση, ελπίζω να πάνε όλα καλά, να μη συμβεί κάτι σήμερα. Αύριο, λίγο πριν τον αγώνα θα νιώσω μια μεγαλύτερη ανησυχία, αλλά τώρα δεν με ενδιαφέρει κάτι».

Χθες ο Κάρλο Αντσελότι είπε πως τρώνε μπρόκολο για να ηρεμήσουν, εσείς τι τρώτε; Υπάρχει μια… μανία σχετικά με αυτό το ζήτημα από αρκετούς, μήπως θυμάστε τι φάγατε πέρυσι πριν τον τελικό με τη Σεβίλλη; «Δεν θυμάμαι τι έφαγα πέρυσι, ούτε ξέρω τι θα φάω σήμερα. Ίσως μακαρόνια, θα έχω πολλά πιάτα μπροστά μου να διαλέξω. Δεν τρώω πάρα πολύ, δεν το συνηθίζω».

Για τον τίτλο που θα έβαζε στην πορεία του Ολυμπιακού και αν έχει καταλήξει στα πλάνα του για αύριο: «Έχω αποφασίσει για το πλάνο μου, εφόσον δεν συμβεί κάτι στη σημερινή προπόνηση μέχρι να αρχίσει αύριο το ματς. Η διαδρομή μας είναι ένας μαραθώνιος, περάσαμε καλές στιγμές, έχουμε γυρίσει όλη την Ευρώπη. Είχαμε ένα ματς στην αρχή που δεν παίξαμε καλά, παίξαμε με έναν αντίπαλο που φαινόταν ότι δεν ήμασταν φαβορί, μετά παίξαμε με άλλη μία ομάδα που δεν ήμασταν σίγουρα το φαβορί. Οπότε έμεινε άλλο ένα ματς».

