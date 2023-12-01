Κρίμα και άδικο για την άστοχη ΑΕΚ που… έβγαλε τα μάτια της κόντρα στην Μπράιτον!

Κρίμα και άδικο για την ΑΕΚ στην OPAP Arena! Οι νταμπλούχοι Ελλάδος πραγματοποίησαν την καλύτερή τους φετινή εμφάνιση στο Europa League, ωστόσο πλήρωσαν τα λάθη τους και γνώρισαν την εντός έδρας ήττα (0-1) από την Μπράιτον στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου.



Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα πολιόρκησε τους Άγγλους στο πρώτο μέρος -όπου είχε και δοκάρι στο 44' με τον Τσούμπερ- και ενώ έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Γκατσίνοβιτς στο 52', βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στη ροή του αγώνα στο 55' με πέναλτι (του Σιμάνσκι), το 6ο που δέχεται στη φετινή διοργάνωση (και τρίτο που βάζει εναντίον της ο Ζοάο Πέδρο). Σαν να μην έφτανε αυτό, στο 65' έμεινε με δέκα λόγω δεύτερης κίτρινης του Γκατσίνοβιτς σε ανύποπτη φάση (αυστηρή η πρώτη που δέχτηκε στο 27'). Παρόλα αυτά, η ΑΕΚ ήταν ανώτερη και με παίκτη λιγότερο. Ωστόσο, παρά και την κατάθεση ψυχής που έκανε στο φινάλε, με τη βοήθεια και του κόσμου της που δημιούργησε καυτή ατμόσφαιρα, δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το ματς.

Έτσι, έμεινε στους τέσσερις βαθμούς και εκτός συνέχειας στο Europa League, διατηρώντας όμως το «πάνω χέρι» για την 3η θέση που δίνει εισιτήριο για το Europa Conference League εφόσον δεν νικήσει σε λίγη ώρα ο ουραγός Άγιαξ (2β.) στη Μασσαλία. Με ήττα ή ισοπαλία των Ολλανδών κόντρα στη Μαρσέιγ, λοιπόν, η «Ένωση» θα θέλει είτε νίκη είτε «Χ» στον «τελικό» με τον «Αίαντα» στο Άμστερνταμ στις 14 Δεκέμβρη. Διαφορετικά, με νίκη του Άγιαξ απόψε, το σύνολο του Ματίας Αλμέιδα θα χρειάζεται μόνο «τρίποντο» την 6η και τελευταία αγωνιστική, προκειμένου να πάρει εκείνο την πρόκριση. Σε κάθε περίπτωση, είναι ακόμη στο χέρι του «δικεφάλου» το να αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τη νέα χρονιά.



Update: Μετά από ματσάρα, ο Άγιαξ ηττήθηκε 4-3 στη Μασσαλία, οπότε η ΑΕΚ θα πάει στην Ολλανδία την τελευταία αγωνιστική για δύο αποτελέσματα.

Στο... μυαλό των κόουτς:



Με το κλασικό της 4-4-1-1 παρέταξε την ΑΕΚ ο Ματίας Αλμέιδα και τον Στάνκοβιτς κάτω από τα δοκάρια. Δεξί μπακ ο Σιντιμπέ, αριστερό ο Χατζισαφί, με το κεντρικό δίδυμο στην άμυνα να αποτελούν οι Βίντα και Μουκουντί. Δίδυμο στα κεντρικά χαφ οι Σιμάνσκι και Πινέδα, με τον Άμραμπατ να παίρνει τη δεξιά πλευρά και τον Γκατσίνοβιτς την αριστερή. Δίδυμο στην επίθεση, όπως και με τον ΠΑΣ, οι Μάνταλος και Τσούμπερ. Συνολικά, τέσσερις αλλαγές σε σχέση με τα Γιάννενα (Άμραμπατ, Ρότα, Μουκουντί και Χατζισαφί αντί των Ελίασον, Σιντιμπέ, Κάλενς και Μοχαμάντι, αντίστοιχα). Εκτός αποστολής έμειναν οι Γκαρσία, Γιόνσον, καθώς και ο Γαλανόπουλος που ταλαιπωρείται από ίωση.



Στο «στρατόπεδο» των φιλοξενούμενων, ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι διατήρησε το 4-2-3-1 (ουσιαστικά 4-4-1-1), με τον Φερμπρούχεν στην εστία. Την άμυνα, από δεξιά προς τα αριστερά, συνέθεταν οι Φέλτμαν, Ντανκ, Ίγκορ και Χίνσελχουντ. Δίδυμο στα χαφ οι Γκίλμουρ και Γκρος, με τον Αντιγκρά στο δεξί άκρο της μεσαίας γραμμής, τον Μιτόμα στο αριστερό και τον Φέργκιουσον δίπλα από τον μοναδικό προωθημένο, Ζοάο Πέδρο.

Το ματς:



Το παιχνίδι ξεκίνησε με πολύ καλό ρυθμό και με την ΑΕΚ να πιέζει πολύ ψηλά. Ωστόσο, στα πρώτα λεπτά η «Ένωση» παρουσίασε και έλλειψη συγκέντρωσης στα μετόπισθεν. Εξού και χρειάστηκαν τα αντανακλαστικά του Στάνκοβιτς τόσο στο τετ-α-τετ με τον Φέργκιουσον (2') όσο και στο λάθος γύρισμα του Βίντα (7').



Η «Ένωση» άρχισε να κυκλοφορεί την μπάλα και αφού πέρασε και ο κίνδυνος με τον Αντιγκρά (10'), άρχισε να φτιάχνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη.



Δύο πρώτες απειλές με Πινέδα, αρχικά με μονοκόμματη σουτάρα εκτός «κουτιού» (13') και εν συνεχεία (17') με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής, με την μπάλα να παίρνει ύψος επιτρέποντας στον Φερμπρούχεν να μπλοκάρει.



Η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει για το γκολ, όμως ένα λεπτό αργότερα (18') ο πορτιέρε των Άγγλων είχε απαντήσεις τόσο στο σουτ του Γκατσίνοβιτς εντός περιοχής όσο και στο τελείωμα του Πινέδα που πήρε το «ριμπάουντ». Αρκετά δραστήριος ο Σέρβος μεσοεπιθετικός, ο οποίος είχε νέα ευκαιρία στο 21'.



Οι «κιτρινόμαυροι» πίεζαν και ανακτούσαν την μπάλα σε καίρια σημεία. Σε μία τέτοια περίπτωση, στο 30' ο Μάνταλος έκοψε, πέρασε στον Τσούμπερ, το σουτ του οποίου έδιωξε με δυσκολία σε κόρνερ ο Φερμπρούχεν, ενώ και στο 35' το συρτό σουτ του Πινέδα μετά από ωραίο «μπάσιμό» του, έφυγε έξω.



Την ίδια στιγμή, η ΑΕΚ ήλεγχε την κατάσταση πίσω, με τον κόσμο της ομάδας να… παίζει κι αυτός μπάλα με εκκωφαντικό θόρυβο σε φάση άμυνας.



Για να φτάσουμε στο κρεσέντο ευκαιριών στο 44': Κλέψιμο από τον Σιμάνσκι, αντεπίθεση, ο Τσούμπερ πατά περιοχή και εκτελεί, με την μπάλα να τραντάζει το δοκάρι. Στην επαναφορά δεν μπορεί να σκοράρει από κοντά ο Γκατσίνοβιτς που ενδεχομένως και να αιφνιδιάστηκε. Στην εξέλιξη της φάσης μεγάλη ευκαιρία πάλι με τον Τσούμπερ!



Μια πολιορκία από πλευράς ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο που ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ για την «Ένωση»!

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν χωρίς αλλαγές στο δεύτερο μέρος και με την ΑΕΚ να παρουσιάζει εκ νέου επιθετικές διαθέσεις. Δημιούργησε, δε, τεράστια ευκαιρία στο 52'. O Ρότα έβγαλε στην κόντρα τον Μάνταλο με βαθιά μπαλιά, με τον Έλληνα χαφ να γυρνά υποδειγματικά στο ύψος της μεγάλης περιοχής, εκεί όπου ο Γκατσίνοβιτς έπιασε μονοκόμματο σουτ, με τον Φερμπρούχεν να αποκρούει με το ένα χέρι.



Κι όμως, κόντρα στη ροή του αγώνα η Μπράιτον βρήκε το γκολ. Στο 53' μετά από μαρκάρισμα του Σιμάνσκι, ο Πέδρο έπεσε στο έδαφος. Αρχικά ο Σέρερ έδειξε «παίζετε», όμως κλήθηκε να δει τη φάση στο VAR όπου και διαπίστωσε την παράβαση που όντως υπήρχε. Την εκτέλεση ανέλαβε ο ίδιος ο Βραζιλιάνος φορ, ο οποίος έστειλε δεξιά την μπάλα, με τον Στάνκοβιτς να πέφτει από την άλλη και τους φιλοξενούμενους έτσι να παίρνουν το προβάδισμα στο 55'.

Μια αναπάντεχη βάσει εικόνας εξέλιξη για την ΑΕΚ. Και τα πράγματα, ενώ στο επόμενο δεκάλεπτο δεν μπόρεσε να βρει την απάντηση, έγιναν ακόμα χειρότερα για τον «δικέφαλο» στο 65' με τον Γκατσίνοβιτς να αποβάλεται σε τελείως ανύποπτη φάση! Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός όντας στην περιοχή της Μπράιτον και στην προσπάθειά του να γίνει δέκτης της μπάλας, πάτησε άτσαλα στο πέλμα τον Φέλτμαν αντικρίζοντας τη δεύτερη κίτρινη.

Η ΑΕΚ, λοιπόν, πλέον καλούταν να αντιδράσει με δέκα παίκτες, με τον Ματίας Αλμέιδα να περνά στο 72' τους Αραούχο, Πόνσε και Ελίασον αντί των Μάνταλου, Τσούμπερ και Άμραμπατ, αντίστοιχα.



Μια τεράστια χαμένη ευκαιρία εντός δύο λεπτών για κάθε ομάδα, με τον Στάνκοβιτς να βάζει τρομερό «στοπ» στο τετ-α-τετ με τον Φέργκιουσον στο 73' και στα «καπάκια» (74') τον Πινέδα να αστοχεί με διαγώνιο σουτ εντός περιοχής, σε μια φάση με μεγάλες προϋποθέσεις.



Παρόλο που η ΑΕΚ έπαιζε με δέκα, είχε κλείσει την Μπράιτον στα καρέ της -που έκανε και καθυστερήσεις στο φινάλε- και πίεζε για την ισοφάριση. Μια πραγματική κατάθεση ψυχής, με τους «κιτρινόμαυρους» να χάνουν μεγάλη ευκαιρία στο 90' με την κεφαλιά του Βίντα από τη σέντρα του Ελίασον! Αυτή ήταν ουσιαστικά και η τελευταία σπουδαία φάση, με το 0-1 να παραμένει μέχρι το φινάλε.





MVP: Με κερδισμένο πέναλτι, εύστοχη εκτέλεση και τελικό σκορ 0-1, η διάκριση θα πάει στον Ζοάο Πέδρο. Από πλευράς ΑΕΚ -και παρά τις πολλές ευκαιρίες της «Ένωσης» μπροστά- θα πάμε στον Μουκουντί (που πήρε και πολλές επιθετικές πρωτοβουλίες) .



Η σφυρίχτρα: Σωστή η απόφαση μέσω VAR για το πέναλτι, υπάρχει πάτημα του Σιμάνσκι χαμηλά. Σωστή και η δεύτερη κίτρινη στον Γκατσίνοβιτς. Ελέγχεται η πρώτη στο 27', αφού ήταν αυστηρή για μαρκάρισμα στο κέντρο.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς – Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί – Άμραμπατ (72' Ελίασον), Σιμάνσκι, Πινέδα (83' Πισάρο), Γκατσίνοβιτς – Τσούμπερ (72' Πόνσε), Μάνταλος (72' Αραούχο).



Μπράιτον (Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι): Φερμπρούχεν – Φέλτμαν, Ντανκ, Ίγκορ, Χίνσελχουντ – Γκίλμουρ (87' Μπαλέμπα), Γκρος – Αντιγκρά, Φέργκιουσον (87' Ντάφας), Μιτόμα (69' Νταχούντ) – Ζοάο Πέδρο (77' Μίλνερ).



Διαιτητής: Σάντρο Σέρερ (Ελβετία)

Α' Βοηθός: Μπεκίμ Τσογκάι (Ελβετία)

Β' Βοηθός: Γιόνας Έρνι (Ελβετία)

4ος διαιτητής: Γιοχάνες φον Μάνταχ (Ελβετία)

VAR: Λούκας Φέντριχ (Ελβετία), Λιονέλ Τσούντι (Ελβετία)

