Η εισαγγελία της Λιόν διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας στη σορό του πατέρα του Τόνι Πάρκερ, του Τόνι Πάρκερ του πρεσβύτερου, του οποίου το άψυχο σώμα βρέθηκε στο Σάρλι, μητροπολιτική περιοχή νότια της Λιόν, το βράδυ της περασμένης Κυριακής, 5 Οκτωβρίου. Ο πρώην Αμερικανός μπασκετμπολίστας πέθανε αιφνίδια σε ηλικία 70 ετών και τέσσερις ημέρες μετά τον θάνατό του δεν έχουν διαπιστωθεί ακόμη τα αίτια.

Σύμφωνα με τις γαλλικές εφημερίδες «Le Progres» και «Actu Lyon», η εισαγγελία της Λιόν διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του πατέρα του Τόνι Πάρκερ, μιας εμβληματικής προσωπικότητας στο γαλλικό μπάσκετ. Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν εγκληματική ενέργεια, οι αρχές επιδιώκουν να διευκρινίσουν τις συνθήκες του αιφνίδιου θανάτου.

Η απόφαση να διαταχθεί νεκροψία είναι μια τυπική διαδικασία σε περιπτώσεις ανεξήγητων θανάτων - ειδικά όταν πρόκειται για δημόσιο πρόσωπο.

Σε δήλωση του, o Τόνι Πάρκερ τζούνιορ, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ανέφερε πως ο πατέρας του «μου μετέδωσε το πάθος για το μπάσκετ, τη δύναμη του χαρακτήρα του και τις ανθρώπινες αξίες του».

Συγκεκριμένα, ο Τόνι Πάρκερ Τζούνιορ είχε αναφέρει συντετριμμένος για τον θάνατο του πατέρα του: «Δεν υπάρχουν αρκετά δυνατές λέξεις για να περιγράψουν αυτό που νιώθω σήμερα. Ο πατέρας μου, ο Τόνι Πάρκερ ο πρεσβύτερος, μας άφησε... Ήταν το πρώτο μου πρότυπο, ο πρώτος μου προπονητής, η έμπνευσή μου. Ήταν αυτός που μου μετέδωσε αυτό το ακαταμάχητο πάθος για το μπάσκετ, αυτά τα υψηλά πρότυπα, αυτή την αποφασιστικότητα να μην τα παρατάω ποτέ. Από αυτόν έμαθα την αξία της σκληρής δουλειάς, της ψυχικής δύναμης και, πάνω απ' όλα της αγάπης για το παιχνίδι».

Ο Τόνι Πάρκερ ο πρεσβύτερος πέθανε λίγες ημέρες πριν από τα 71α γενέθλιά του, τα οποία θα γιόρταζε στις 15 Οκτωβρίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.