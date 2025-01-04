Τάσος Μπακασέτας: Μας οδηγούν οι νίκες , θα διαχειριστούμε Ελλάδα και Ευρώπη

Ο Τάσος Μπακασέτας μίλησε στο δεύτερο Monobala και αναφέρθηκε στους στόχους της ομάδας και μίλησε για το πρότζεκτ που του παρουσιάστηκε και τον έκανε να επιστρέψει στην Ελλάδα

«Δεν είχα φανταστεί για να είμαι ειλικρινής να γυρίσω τόσο σύντομα στην Ελλάδα είναι πολύ ωραίο να πηγαίνεις σε μια ομάδα μου παρουσιάστηκε ένα πρότζεκτ του Κυρίου Αλαφούζου και του Κυρίου Παπαδημητρίου και όπως με προσέγγισαν και το πρότζεκτ που μου είπαν ήταν κλειδί για την επιστροφή μου. Είναι πολύ ισχυρό κέντρο για εμένα η ομάδα να έχει να πάρει τόσα χρονιά πρωτάθλημα, μου αρέσουν τέτοια κίνητρα, γιατί από αυτό εξαρτάται πως θα γίνεις καλύτερος».

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.