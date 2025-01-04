Παναθηναϊκός: Τα σημεία κλειδιά του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του 2025. Οι «πράσινοι» θέλουν να συνεχίσουν τα νικηφόρα αποτελέσματα κόντρα στον Δικέφαλλο του Βορρά.

Το παιχνίδι είναι αρκετά δύσκολο για τους «πράσινους» ωστόσο, έχουν δείξει μέταλλο και χαρακτήρα πρωταθλητή. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να εμφανιστεί όσο το δυνατόν καλύτερος μπορεί για να παρεί την σπουδαία νίκη που τόσο πολύ χρειάζεται. Το έργο για την ομάδα του Ρουί Βιτόρια δεν θα είναι εύκολο όμως έχει αποδείξει το πόσο καλή και δουλεμένη ομάδα είναι με τον Πορτογάλο στον πάγκο.

Τα σημεία του παιχνιδιού είναι το δυναμικό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση και το ποιά ομάδα θα σκοράρει πρώτη. Στόχος είναι να βρεθούν σε καλή ημέρα πολλοί βασικοί παίκτες της ομάδας και να συνεχίσουν τις καλές εμφανίσεις.

