Τετέ: Να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και να φέρει πολλές νίκες και γκολ το 2025

Την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό οριοθέτησε ως απόλυτο στόχο του για το 2025 ο Ματέους Τετέ.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για την εκπομπή Sportshow που θα προβληθεί την Κυριακή (5/1) πριν τον μεγάλο ματς με τον ΠΑΟΚ για τη 17η αγωνιστική της Super League για τα μεγάλα παιχνίδια που ακολουθούν για τους «πράσινους», αλλά και για το πόσο σημαντική ήταν η διακοπή λόγω εορτών, προκειμένου να «γεμίσουν» τις... μπαταρίες τους οι παίκτες του Παναθηναϊκού.

«Εκμεταλλευτήκαμε τις προηγούμενες ημέρες για να μπορέσουμε να ξεκουραστούμε, επειδή είχαν συσσωρευτεί πάρα πολλοί αγώνες μέχρι τώρα. Η αλήθεια είναι πως είμαστε ξεκούραστοι κι έχουμε επικεντρωθεί στον επόμενο αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Εύχομαι να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να φτάσουμε στη νίκη» τόνισε αρχικά ο 25χρονος άσος στο συνδρομητικό κανάλι κι έδωσε τις ευχές του για το 2025:

«Εύχομαι να φέρει πολλές νίκες για την ομάδα, πολλά γκολ και ομαδικά και προσωπικά. Ο σημαντικότερος στόχος μας είναι να μπορέσουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Δουλεύουμε γι’ αυτό και εύχομαι το 2025 να μας βρει όλους καλά και να συνεχίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο...».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

