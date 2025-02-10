Χρυσό «τρίποντο» πανηγύρισε η Athens Kallithea μέσα στην έδρα του Ατρόμητου και ο χαμός στον πάτο της βαθμολογίας ακόμη καλά κρατεί.

Οι νεοφώτιστοι επικράτησαν με 2-1 και συνεχίζουν να παλεύουν με νύχια και δόντια για την παραμονή τους στη Stoiximan Super League, έχοντας πλέον 18 βαθμούς μετά το φινάλε της 22ης αγωνιστικής. Στους 21 ανέβηκε ο Λεβαδειακός, όσους έχει και ο Βόλος, ενώ στους εννέα παρέμεινε η Λαμία που έχει σχεδόν αποχαιρετήσει την κατηγορία.

Γερή «σφαλιάρα» για τον Ατρόμητο που έχασε μοναδική ευκαιρία να πάρει έστω την ισοπαλία, καθώς ο αρχηγός του, Αμρ Ουάρντα, δεν κατάφερε να ευστοχήσει από τα 11 βήματα και στο τέλος ξέσπασε σε λυγμούς. Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία δεν μπόρεσε να εδραιωθεί στην 8άδα, έμεινε στους 28 βαθμούς και συνεχίζει να νιώθει την καυτή ανάσα του ΟΦΗ που είναι 9ος στους 27.

Στο μυαλό του κόουτς:

Ο Πάμπλο Γκαρσία έκανε την έκπληξη και παρέταξε την ομάδα του με 3-1-4-2 και τον Χουτεσιώτη κάτω από τα δοκάρια. Τριάδα στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Μπρόρσον, Τσακμάκης και Μανσούρ, ενώ σε ρόλο κόφτη ήταν ο Ουετραόγκο. Στα αριστερά έπαιξε ο Πομώνης, στα δεξιά ο Κίνι και στα χαφ οι Καραμάνης και Τσιγγάρας. Δίδυμο στην επίθεση μπήκαν οι Μπάκου και Ουάρντα.

Στο απέναντι στρατόπεδο ο Στέλιος Μαλεζάς τοποθέτησε τους ποδοσφαιριστές του στον αγωνιστικό χώρο με 4-4-2 και τον Γκέλιο στα γκολπόστ. Στην άμυνα επέλεξε τους ΜακΓκάρι, Ισιμάτ-Μαρίν, Πασαλίδη και Γκαρσία, ενώ στα χαφ τους Μεγιάδο και Μερκάτι. Αριστερά αγωνίστηκε ο Ντεμέτριους, δεξιά ο Μουγκέ και στην επίθεση οι Αλφαρέλα και Βαλμπουενά.

Το ματς:

Η Athens Kallithea προειδοποίησε στο 7ο λεπτό με τον Πασαλίδη να πιάνει μία εξαιρετική κεφαλιά μέσα στην καρδιά της περιοχής του Ατρόμητου, μετά τη σέντρα του Μουγκέ, με την μπάλα όμως να περνάει ξυστά από το αριστερό δοκάρι του Χουτεσιώτη. Ότι δεν κατάφερε στο 7΄ο Πασαλίδης το πέτυχε μόλις δύο λεπτά αργότερα. Στο 9ο λεπτό ο Βαλμπουενά εκτέλεσε ένα από τα γνωστά του φαρμακερά κόρνερ με τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό να πηδάει ψηλότερα απ‘ όλους και να παίρνει την κεφαλιά. Ο Τσακμάκης προσπάθησε να τον παρεμποδίσει με την μπάλα να κοντράρει επάνω του και να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0 των νεοφώτιστων.

Το αίμα του πίσω πήγε να πάρει απευθείας ο Τσακμάκης, αλλά το μακρινό σουτ που δοκίμασε αρκετά έξω από την περιοχή των φιλοξενούμενων στο 11’ πέρασε απευθείας άουτ. Η Athens Kallithea όμως δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια και συνέχισε να πιέζει και για δεύτερο τέρμα. Ο Μεγιάδο στο 14’ προσπάθησε να εκτελέσει με μία δυνατή κεφαλιά, αλλά ο Χουτεσιώτης με τα εξαιρετικά αντανακλαστικά που διαθέτει έδιωξε εντυπωσιακά.

Μοναδική ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματα της είχε η Athen Kallithea στο 43ο λεπτό και δεν τη χαράμισε. Ο Καραμάνης άθελα του έκανε χέρι μέσα στην περιοχή της ομάδας του και μετά την παρέμβαση του VAR ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα. Εννοείται την εκτέλεση την ανέλαβε ο Βαλμπουενά και ο 39χρονος Γάλλος δεν λάθεψε για το 2-0, «ψαρεύοντας» τον Χουτεσιώτη, καθώς έστειλε την μπάλα στο κέντρο της εστίας.

Κοντά σε ένα απίθανο γκολ έφτασαν οι φιλοξενούμενοι με τον Αλφαρέλα να έχει μία τρομερή έμπνευση στο 57ο λεπτό. Ο Γάλλος έφυγε στην αντεπίθεση και επιχείρησε να πλασάρει από πολύ μακριά τον Χουτεσιώτη που ήταν εκτός εστίας, αλλά ο κίπερ των γηπεδούχων εδίωξε τελευταία στιγμή.

Ο Ατρόμητος προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά ο Γιουμπιτάνα έχασε μία χρυσή ευκαιρία για να μειώσει το σκορ. Στο 59’ ο 25χρονος βρέθηκε ολομόναχος απέναντι στον Γκέλιο αλλά δεν κατάφερε να βάλει σωστά το πόδι του, με τη φάση να περνάει ανεκμετάλλευτη.

Η πίεση από πλευράς Ατρόμητου συνέχιζε να αυξάνεται με τον Καρλίτος να μην μπορεί να νικήσει και πάλι τον Γκέλιο. Ο Ισπανός επιθετικός ευνοήθηκε από μία κόντρα μπήκε μέσα στην περιοχή της Athens Kallithea και από πλάγια θέση ανάγκασε τον τερματοφύλακα σε μία εντυπωσιακή απόκρουση.

Μετά από φάση διαρκείας ο Αλφαρέλα στο 70ο λεπτό έκανε το 3-0, αλλά ο διαιτητής το ακύρωσε για επιθετικό φάουλ του Σοΐρι. Ο Ζαμπαλάς σφύριξε πριν σουτάρει ο Αλφαρέλα με αποτέλεσμα ο VAR να μην μπορεί να επέμβει στη φάση, ακόμη και αν διαφωνούσε με τον διαιτητή. Μία λάθος απόφαση από τον διαιτητή που έπρεπε να αφήσει τη φάση να εξελιχθεί και μετά να δώσει το επιθετικό φάουλ.

Οι απανωτές επιθέσεις των γηπεδούχων απέδωσαν καρπούς. Στο 70ο λεπτό ο Καρλίτος εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά, ο Φαν Βέερτ πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Τσακμάκης ως τρέιλερ την έστειλε την ανυπεράσπιστη εστία της Athens Kallithea, βάζοντας φωτιά στο ματς.

Τα πάντα όμως πήγαν στράφι στο 82ο λεπτό. Η τύχη χαμογέλασε στον Ατρόμητο που κέρδισε πέναλτι για χέρι του Μερκάτι μέσα στην περιοχή της ομάδας του. Εκεί όμως ο Γκέλιος έγινε ο ήρωας του παιχνιδιού. Ο 32χρονος κίπερ απέκρουσε την εκτέλεση του Ουάρντα και στην επαναφορά απέκρουσε και το σουτ του Καρλίτος. Τρομερά πράγματα από τον τερματοφύλακα της Καλλιθέας.

Άλλη μία χαμένη ευκαιρία είχαν οι γηπεδούχοι, καθώς στο 90+3’ ο Καρλίτος με εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά έστειλε την μπάλα απευθείας στο οριζόντιο δοκάρι του Γκέλιου.

MVP: Ο Γιάννης Γκέλιος με τις εντυπωσιακές του επεμβάσεις κράτησε όρθια την Athens Kallithea για ένα «τρίποντο» που μπορεί στο φινάλε να της χαρίσει μέχρι και την παραμονή στην κατηγορία.

Η σφυρίχτρα: ο Ζαμπαλάς είχε μέτρια απόδοση, καθώς στο 3-0 του Αλφαρέλα σφύριξε πριν ο Γάλλος σκοράρει, με αποτέλεσμα να αχρηστεύσει ουσιαστικά το VAR, ενώ το πέναλτι του Ατρόμητου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και τραβηγμένο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ατρόμητος (Π. Γκαρσία): Χουτεσιώτης, Κίνι, Τσακμάκης, Μπρόρσον (46' Καρλίτος), Μανσούρ (74' Σταυρόπουλος), Πομόνης (46' Γιουμπιτάνα), Τσιγγάρας, Καραμάνης (46' Μουντές), Ουάρντα, Μπακού (63' Φαν Βερτ).

Athens Kallithea (Σ. Μαλεζάς): Γκέλιος, Μεχίας, Ισιμάτ, Πασαλίδης, Μακγκάρι, Μερκάτι (86' Μανθάτης), Μεγιάδο, Μουγκέ (62' Σοΐρι), Βαλμπουενά (61' Ματίγια), Ντεμέτριους (86' Τσιβελεκίδης), Αλφαρέλα (74' Γιάνι).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.