Ολυμπιακός: Ο Φουρνιέ πήρε θέση για το δίλημμα σουβλάκι - κεμπάπ

Λίγη μόνο ώρα μετά την εμφατική νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον ΠΑΟΚ με σκορ 86-60 στο ΣΕΦ για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο Εβάν Φουρνιέ το έριξε στη δεύτερη μεγάλη του αγάπη... Στο ελληνικό φαγητό!



Μία ημέρα μετά το επικό ποστάρισμά του για τον σιμιγδαλένιο χαλβά (!), ο Γάλλος σούπερ σταρ των «ερυθρόλευκων» ξαναχτύπησε στα social media, παίρνοντας θέση στο μεγάλο δίλημμα, σουβλάκι ή κεμπάπ!



Συγκεκριμένα, ο 31χρονος γκαρντ/φόργουορντ με ποστάρισμά του στο «Χ» εξέφρασε την άποψή του πως: «το ελληνικό σουβλάκι είναι σαν το κεμπάπ, αλλά πολύ πιο δυνατό»!

La miff, les souvlaki de Greece ca frappe les kebabs mais d’une force lol February 10, 2025

