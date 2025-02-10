Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Φουρνιέ πήρε θέση για το beef ανάμεσα στο σουβλάκι και το κεμπάπ

Λίγες μόνο ώρες μετά το ποστάρισμά του για τον χαλβά, ο Εβάν Φουρνιέ... ξαναχτύπησε και πήρε θέση στο μεγάλο δίλημμα, σουβλάκι ή κεμπάπ!

Ολυμπιακός: Ο Φουρνιέ πήρε θέση για το δίλημμα σουβλάκι - κεμπάπ

Λίγη μόνο ώρα μετά την εμφατική νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον ΠΑΟΚ με σκορ 86-60 στο ΣΕΦ για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο Εβάν Φουρνιέ το έριξε στη δεύτερη μεγάλη του αγάπη... Στο ελληνικό φαγητό!

Μία ημέρα μετά το επικό ποστάρισμά του για τον σιμιγδαλένιο χαλβά (!), ο Γάλλος σούπερ σταρ των «ερυθρόλευκων» ξαναχτύπησε στα social media, παίρνοντας θέση στο μεγάλο δίλημμα, σουβλάκι ή κεμπάπ!

Συγκεκριμένα, ο 31χρονος γκαρντ/φόργουορντ με ποστάρισμά του στο «Χ» εξέφρασε την άποψή του πως: «το ελληνικό σουβλάκι είναι σαν το κεμπάπ, αλλά πολύ πιο δυνατό»!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εβάν Φουρνιέ Ολυμπιακός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark